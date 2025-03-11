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Почти 250 боев зафиксировали на фронте – Генштаб

Татьяна ОлейникВторник, 11 марта 2025, 23:10
Почти 250 боев зафиксировали на фронте – Генштаб
Фото - Генштаб ВСУ

С начала суток 11 марта на фронте зафиксировали 244 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "Российские захватчики нанесли один ракетный и 49 авиационных ударов, применили одну ракету и сбросили 68 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения более 700 дронов-камикадзе и осуществили более 4000 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах".

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Детали: На Харьковском направлении противник с начала суток шесть раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах Новой Кругляковки, Петропавловки, Кучеровки, Богуславки и Загрызово.

На Лиманском направлении российские захватчики 31 раз атаковали позиции Сил обороны в направлениях населенных пунктов Чернещина, Грековка, Екатериновка, Ямполовка, Новомихайловка, Новое и Зеленая Долина.

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На Северском направлении наши защитники отбили шесть штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении враг штурмовал позиции наших защитников вблизи Майского, Часового Яра и Ступочек.

Тридцать два раза россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении в районах Белой Горы, Дилиевки, Дачного, Дружбы, Курдюмовки и Торецка.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник атаковал в районах населенных пунктов Водяное Второе, Проминь, Лысовка, Новоукраинка, Зеленое, Зверево, Леонтовичи, Сергеевка, Удачное, Новоалександровка, Надиевка, Преображенка, Богдановка, Алексеевка, Шевченко, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах Константинополя, Привольного, Скудного, Свободного Поля и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений с противником в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новоселка и Новополь.

На Ореховском направлении враг проводил девять наступательных действий в направлениях населенных пунктов Новоданиловка, Степное, Пятихатки, Щербаки, Каменское и Лобково.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

На Курском направлении с начала суток произошло 33 боестолкновения, также захватническая армия нанесла 13 авиаударов, сбросив 15 КАБ, и осуществила 240 обстрелов, в том числе девять из реактивных систем залпового огня.

боевые действияГенштаб
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