Палата представників США ухвалила законопроєкт, щоб уникнути шатдауну
Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт про фінансування до кінця вересня 2025 року, аби уникнути шатдауну – призупинення роботи установ федерального уряду.
Джерело: "Голос Америки"
Деталі: Палата представників США, де більшість становлять республіканці, ухвалила законопроєкт, який повинен допомогти запобігти призупиненню роботи уряду, що міг статися уже наприкінці цього тижня.
Законопроєкт, що продовжує фінансування уряду здебільшого на поточному рівні до 30 вересня 2025 року, був схвалений голосуванням загалом за партійним принципом: 217 проти 213.
Видання зазначає, що спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон придушив інакомислення всередині своєї партії щодо ухвалення документа про витрати.
Він сказав журналістам у вівторок, що резолюція, яка триває до кінця вересня, є важливим кроком на шляху реалізації плану президента США Дональда Трампа щодо викорінення державного марнотратства та зловживань через Департамент ефективності уряду (DOGE).
Пряма мова Джонсона: "Це дозволяє нам рухатися вперед у зміні розміру та масштабів федерального уряду. У Вашингтоні зараз відбувається сейсмічний зсув. Це інакший момент, у якому ми коли-небудь були. Робота DOGE виявляє величезну кількість шахрайства, марнотратства та зловживань".
"У нас є Білий дім, який справді прагне повернути нас на фінансово відповідальний шлях".
Деталі: Тепер, щоб федеральні установи могли продовжити роботу після опівночі п'ятниці, коли спливає термін поточного фінансування, документ має бути схвалений у Сенаті, більшість у якому також складають республіканці. Після цього документ потрапляє на стіл президента для підписання, щоб набути чинності закону.
Законопроєкти про асигнування повинні подолати поріг у 60 голосів для проходження в Сенаті, що означає, що республіканці повинні будуть залучити голоси демократів.
Палата перервала сесію до кінця тижня, починаючи з вівторка вдень, чинячи тиск на сенаторів, щоб вони ухвалили їхню версію законопроєкту.
Демократи звинувачують адміністрацію Трампа у тому, що вона хоче скоротити податки для мільярдерів шляхом скорочення соціальних витрат для решти американців.
Керівництво Сенату запропонувало прийняти зниження податків окремим законопроектом пізніше цього року.
Нагадаємо: Влада США регулярно стикається із загрозою шатдауну. Так, у минулому році Палата представників США 29 лютого також схвалила законопроєкт про короткострокове фінансування з метою відвернути шатдаун.