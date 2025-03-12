Палата представників США ухвалила законопроєкт, щоб уникнути шатдауну

Палата представників Сполучених Штатів ухвалила законопроєкт про фінансування до кінця вересня 2025 року, аби уникнути шатдауну – призупинення роботи установ федерального уряду.

Джерело: "Голос Америки"

Деталі: Палата представників США, де більшість становлять республіканці, ухвалила законопроєкт, який повинен допомогти запобігти призупиненню роботи уряду, що міг статися уже наприкінці цього тижня.

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Законопроєкт, що продовжує фінансування уряду здебільшого на поточному рівні до 30 вересня 2025 року, був схвалений голосуванням загалом за партійним принципом: 217 проти 213.

Видання зазначає, що спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон придушив інакомислення всередині своєї партії щодо ухвалення документа про витрати.

Він сказав журналістам у вівторок, що резолюція, яка триває до кінця вересня, є важливим кроком на шляху реалізації плану президента США Дональда Трампа щодо викорінення державного марнотратства та зловживань через Департамент ефективності уряду (DOGE).

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Пряма мова Джонсона: "Це дозволяє нам рухатися вперед у зміні розміру та масштабів федерального уряду. У Вашингтоні зараз відбувається сейсмічний зсув. Це інакший момент, у якому ми коли-небудь були. Робота DOGE виявляє величезну кількість шахрайства, марнотратства та зловживань".

"У нас є Білий дім, який справді прагне повернути нас на фінансово відповідальний шлях".

Деталі: Тепер, щоб федеральні установи могли продовжити роботу після опівночі п'ятниці, коли спливає термін поточного фінансування, документ має бути схвалений у Сенаті, більшість у якому також складають республіканці. Після цього документ потрапляє на стіл президента для підписання, щоб набути чинності закону.

Законопроєкти про асигнування повинні подолати поріг у 60 голосів для проходження в Сенаті, що означає, що республіканці повинні будуть залучити голоси демократів.

Палата перервала сесію до кінця тижня, починаючи з вівторка вдень, чинячи тиск на сенаторів, щоб вони ухвалили їхню версію законопроєкту.

Демократи звинувачують адміністрацію Трампа у тому, що вона хоче скоротити податки для мільярдерів шляхом скорочення соціальних витрат для решти американців.

Керівництво Сенату запропонувало прийняти зниження податків окремим законопроектом пізніше цього року.

Нагадаємо: Влада США регулярно стикається із загрозою шатдауну. Так, у минулому році Палата представників США 29 лютого також схвалила законопроєкт про короткострокове фінансування з метою відвернути шатдаун.