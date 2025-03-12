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Палата представителей США приняла законопроект, чтобы избежать шатдауна

Ольга ГлущенкоСреда, 12 марта 2025, 05:52
Палата представителей США приняла законопроект, чтобы избежать шатдауна
Майк Джонсон. Фото: Greg Nash

Палата представителей Соединенных Штатов приняла законопроект о финансировании до конца сентября 2025 года, чтобы избежать шатдауна - приостановления работы учреждений федерального правительства.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Палата представителей США, где большинство составляют республиканцы, приняла законопроект, который должен помочь предотвратить приостановку работы правительства, которая могла произойти уже в конце этой недели.

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Законопроект, продлевающий финансирование правительства в основном на текущем уровне до 30 сентября 2025 года, был одобрен голосованием в целом по партийному принципу: 217 против 213.

Издание отмечает, что спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон подавил инакомыслие внутри своей партии относительно принятия документа о расходах.

Он сказал журналистам во вторник, что резолюция, которая длится до конца сентября, является важным шагом на пути реализации плана президента США Дональда Трампа по искоренению государственного расточительства и злоупотреблений через Департамент эффективности правительства (DOGE).

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Прямая речь Джонсона: "Это позволяет нам двигаться вперед в изменении размера и масштабов федерального правительства. В Вашингтоне сейчас происходит сейсмический сдвиг. Это другой момент, в котором мы когда-либо были. Работа DOGE выявляет огромное количество мошенничества, расточительства и злоупотреблений".

"У нас есть Белый дом, который действительно стремится вернуть нас на финансово ответственный путь".

Детали: Теперь, чтобы федеральные учреждения могли продолжить работу после полуночи пятницы, когда истекает срок текущего финансирования, документ должен быть одобрен в Сенате, большинство в котором также составляют республиканцы. После этого документ попадает на стол президента для подписания, чтобы вступить в силу закона.

Законопроекты об ассигнованиях должны преодолеть порог в 60 голосов для прохождения в Сенате, что означает, что республиканцы должны будут привлечь голоса демократов.

Палата прервала сессию до конца недели, начиная со вторника днем, оказывая давление на сенаторов, чтобы они приняли их версию законопроекта.

Демократы обвиняют администрацию Трампа в том, что она хочет сократить налоги для миллиардеров путем сокращения социальных расходов для остальных американцев.

Руководство Сената предложило принять снижение налогов отдельным законопроектом позже в этом году.

Напомним: Власти США регулярно сталкиваются с угрозой шатдауна. Так, в прошлом году Палата представителей США 29 февраля также одобрила законопроект о краткосрочном финансировании с целью предотвратить шатдаун.

США
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