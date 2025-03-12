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ЗСУ за добу відмінусували ще 1 430 окупантів

Ірина БалачукСереда, 12 березня 2025, 07:33
ЗСУ за добу відмінусували ще 1 430 окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оброни продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили 1 430 окупантів та понад 230 одиниць озброєння і військової техніки загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.03.25 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 889 050 (+1 430) осіб,
  • танків – 10 306 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 21 430 (+7) од,
  • артилерійських систем – 24 390 (+44) од,
  • РСЗВ – 1 314 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28 912 (+111) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40 274 (+69) од,
  • спеціальної техніки – 3 777 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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