ЗСУ за добу відмінусували ще 1 430 окупантів
Середа, 12 березня 2025, 07:33
Сили оброни продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – тільки за минулу добу знешкодили 1 430 окупантів та понад 230 одиниць озброєння і військової техніки загарбників.
Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.03.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 889 050 (+1 430) осіб,
- танків – 10 306 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 21 430 (+7) од,
- артилерійських систем – 24 390 (+44) од,
- РСЗВ – 1 314 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28 912 (+111) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 40 274 (+69) од,
- спеціальної техніки – 3 777 (+2) од.
Дані уточнюються.