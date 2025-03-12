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ВСУ за сутки отминусовали еще 1 430 оккупантов

Ирина БалачукСреда, 12 марта 2025, 07:33
ВСУ за сутки отминусовали еще 1 430 оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 430 оккупантов и более 230 единиц вооружения и военной техники захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.03.25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 889 050 (+1 430) человек,
  • танков – 10 306 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 21 430 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 24 390 (+44) ед,
  • РСЗО – 1 314 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 912 (+111) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 40 274 (+69) ед,
  • специальной техники – 3 777 (+2) ед.

Данные уточняются.

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