У МЗС розповіли, як проходили переговори між Україною та США у Джидді

Речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий поділився деталями перебігу переговорів між Україною та США у саудівському місті Джидда, які тривали понад 8 годин. За його словами, дії української делегації дистанційно скеровував президент Володимир Зеленський.

Джерело: Георгій Тихий у Facebook

Пряма мова: "Переговори в Джидді були одними з найцікавіших із тих, в яких доводилося брати участь. Саме з точки зору мистецтва дипломатії, стратегічного мислення, пошуку нестандартних рішень, грамотного балансу гнучкості та твердості, вміння йти на тактичні кроки заради кінцевої мети. Все це вчора продемонструвала українська делегація та насамперед президент України, який в дистанційному режимі скеровував її дії".

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Деталі: За словами речника МЗС, однією з особливостей переговорів була їхня тривалість – понад 8 годин. "Про враження від такої тривалості можу сказати лише одне: історики недооцінюють роль людського виснаження в ухваленні історичних рішень. Саме в ці останні години ендшпілю, коли втома вже дається взнаки, раптом стає можливим вихід з глухого кута та навіть важкі компроміси", - зазначив він.

Окремим важливим нюансом Тихий назвав "емоційне та інформаційне тло зустрічі", яке "визначало межі простору для компромісів і впливало на переговорні позиції". За його словами, "зустріч відбувалася під прицілом сотень телекамер з усього світу та в густій хмарі "обізнаних джерел".

"Тому настільки важливими були перебування ЗМІ на місці та професійна робота з ними", - вважає Тихий.

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Третім нюансом речник МЗС назвав важливість особистої ролі переговорників. "В українській делегації був представлений і дипломатичний, і військовий блок, усі проявили себе максимально фахово, принципово та мудро", - написав Тихий.

Пряма мова Тихого: "Памʼятаю, як в один з найбільш важких моментів уже під кінець міністр Андрій Сибіга глянув на мене у півоберта і в його виразі обличчя читалося "ну і ну", але також спокійне "все буде гуд". На фінальних стадіях роботи над драфтом спільної заяви, яка тривала кілька годин, ключову роль відіграв особисто президент України Володимир Зеленський. Саме він спрямував дії делегації на залізобетонний захист низки принципових позицій і мудру гнучкість щодо інших, що дозволило вийти на фінальний позитивний результат".

Деталі: Тихий повідомив, що уже в літаку надійшло підтвердження від наших дипломатів, що "всі процеси в Жешуві щойно було відновлено".

При цьому речник МЗС зазначив, що Україна на переговорах "повністю перехопила стратегічну дипломатичну ініціативу та змінила хід гри".

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