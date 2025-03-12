В МИД рассказали, как проходили переговоры между Украиной и США в Джидде

Представитель министерства иностранных дел Георгий Тихий поделился деталями хода переговоров между Украиной и США в саудовском городе Джидда, которые длились более 8 часов. По его словам, действия украинской делегации дистанционно направлял президент Владимир Зеленский.

Источник: Георгий Тихий в Facebook

Прямая речь: "Переговоры в Джидде были одними из самых интересных из тех, в которых приходилось участвовать. Именно с точки зрения искусства дипломатии, стратегического мышления, поиска нестандартных решений, грамотного баланса гибкости и твердости, умения идти на тактические шаги ради конечной цели. Все это вчера продемонстрировала украинская делегация и прежде всего Президент Украины, который в дистанционном режиме направлял ее действия".

Реклама:

Детали: По словам представителя МИД, одной из особенностей переговоров была их продолжительность - более 8 часов. "О впечатлении от такой продолжительности могу сказать только одно: историки недооценивают роль человеческого истощения в принятии исторических решений. Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже дает о себе знать, вдруг становится возможным выход из тупика и даже тяжелые компромиссы", - отметил он.

Отдельным важным нюансом Тихий назвал "эмоциональный и информационный фон встречи", который "определял границы пространства для компромиссов и влиял на переговорные позиции". По его словам, "встреча проходила под прицелом сотен телекамер со всего мира и в густом облаке „осведомленных источников".

"Поэтому столь важными были пребывание СМИ на месте и профессиональная работа с ними", - считает Тихий.

РЕКЛАМА:

Третьим нюансом спикер МИД назвал важность личной роли переговорщиков. "В украинской делегации был представлен и дипломатический, и военный блок, все проявили себя максимально профессионально, принципиально и мудро", - написал Тихий.

Прямая речь Тихого: "Помню, как в один из самых тяжелых моментов уже под конец министр Андрей Сибига посмотрел на меня вполоборота и в его выражении лица читалось "ну и ну", но также спокойное "все будет гуд". На финальных стадиях работы над драфтом совместного заявления, которая длилась несколько часов, ключевую роль сыграл лично президент Украины Владимир Зеленский. Именно он направил действия делегации на железобетонную защиту ряда принципиальных позиций и мудрую гибкость в отношении других, что позволило выйти на финальный положительный результат".

Детали: Тихий сообщил, что уже в самолете поступило подтверждение от наших дипломатов, что "все процессы в Жешуве только что были восстановлены".

При этом представитель МИД отметил, что Украина на переговорах "полностью перехватила стратегическую дипломатическую инициативу и изменила ход игры".

Предыстория: