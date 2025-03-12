Глава розвідки США: Пауза в обміні розвідданими з Україною скасована
Середа, 12 березня 2025, 10:03
Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила, що пауза в обміні розвідувальними даними з Україною припинилась. Її допис з’явився за підсумками переговорів у Саудівській Аравії між делегаціями України і США.
Джерело: Габбард в соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"
Пряма мова: "За вказівкою президента пауза в обміні розвідданими з Україною припинилась"
Реклама:
Деталі: Габбард заявила, що "завдяки лідерству президента США Дональда Трампа ми стали на один значний крок ближче до закінчення кровопролитної війни в Україні".
Що було раніше:
- За підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що це стосуватиметься "не тільки ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також всієї лінії фронту".