Глава розвідки США: Пауза в обміні розвідданими з Україною скасована

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард підтвердила, що пауза в обміні розвідувальними даними з Україною припинилась. Її допис з’явився за підсумками переговорів у Саудівській Аравії між делегаціями України і США.

Джерело: Габбард в соцмережі X, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "За вказівкою президента пауза в обміні розвідданими з Україною припинилась"

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Деталі: Габбард заявила, що "завдяки лідерству президента США Дональда Трампа ми стали на один значний крок ближче до закінчення кровопролитної війни в Україні".

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