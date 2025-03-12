Глава разведки США: Пауза в обмене разведданными с Украиной отменена

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила, что пауза в обмене разведывательными данными с Украиной прекратилась. Ее сообщение появилось по итогам переговоров в Саудовской Аравии между делегациями Украины и США.

Источник: Габбард в соцсети X, сообщает "Европейская правда"

Прямая речь: "По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной прекратилась"

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Детали: Габбард заявила, что "благодаря лидерству президента США Дональда Трампа мы стали на один значительный шаг ближе к окончанию кровопролитной войны в Украине".

Что предшествовало: