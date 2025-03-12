Глава разведки США: Пауза в обмене разведданными с Украиной отменена
Среда, 12 марта 2025, 10:03
Директор Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердила, что пауза в обмене разведывательными данными с Украиной прекратилась. Ее сообщение появилось по итогам переговоров в Саудовской Аравии между делегациями Украины и США.
Источник: Габбард в соцсети X, сообщает "Европейская правда"
Прямая речь: "По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной прекратилась"
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Детали: Габбард заявила, что "благодаря лидерству президента США Дональда Трампа мы стали на один значительный шаг ближе к окончанию кровопролитной войны в Украине".
Что предшествовало:
- По итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.
- Президент Владимир Зеленский сказал, что это будет касаться "не только ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также всей линии фронта".