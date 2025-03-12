Очільники ЦРУ та російської зовнішньої розвідки провели телефонну розмову

11 березня відбулася телефонна розмова між головою Центрального розвідувального управління США Джоном Реткліффом та директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське видання "Коммерсант" та інформацію пресслужби СЗР

Деталі: Як повідомляється, Реткліфф та Наришкін погодилися підтримувати контакти з метою сприяння "міжнародній стабільності та безпеці", а також для зниження напруженості у відносинах між Москвою і Вашингтоном.

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Під час розмови обговорювалися питання співпраці між двома розвідками у сферах спільного інтересу та пошуку шляхів вирішення кризових ситуацій.

Остання телефонна розмова Наришкіна з головою ЦРУ відбулася влітку 2023 року.

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