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Очільники ЦРУ та російської зовнішньої розвідки провели телефонну розмову

Христина Бондарєва, Степан ГафткоСереда, 12 березня 2025, 11:02
Очільники ЦРУ та російської зовнішньої розвідки провели телефонну розмову
Фото: Getty Images

11 березня відбулася телефонна розмова між головою Центрального розвідувального управління США Джоном Реткліффом та директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське видання "Коммерсант" та інформацію пресслужби СЗР

Деталі: Як повідомляється, Реткліфф та Наришкін погодилися підтримувати контакти з метою сприяння "міжнародній стабільності та безпеці", а також для зниження напруженості у відносинах між Москвою і Вашингтоном.

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Під час розмови обговорювалися питання співпраці між двома розвідками у сферах спільного інтересу та пошуку шляхів вирішення кризових ситуацій.

Остання телефонна розмова Наришкіна з головою ЦРУ відбулася влітку 2023 року.

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