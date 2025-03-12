Очільники ЦРУ та російської зовнішньої розвідки провели телефонну розмову
Середа, 12 березня 2025, 11:02
11 березня відбулася телефонна розмова між головою Центрального розвідувального управління США Джоном Реткліффом та директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на російське видання "Коммерсант" та інформацію пресслужби СЗР
Деталі: Як повідомляється, Реткліфф та Наришкін погодилися підтримувати контакти з метою сприяння "міжнародній стабільності та безпеці", а також для зниження напруженості у відносинах між Москвою і Вашингтоном.
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Під час розмови обговорювалися питання співпраці між двома розвідками у сферах спільного інтересу та пошуку шляхів вирішення кризових ситуацій.
Остання телефонна розмова Наришкіна з головою ЦРУ відбулася влітку 2023 року.
Нагадаємо:
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- Наришкін восени 2022-го зустрічався з американським колегою в Туреччині. Тоді службу очолював Вільям Бернс.
- Сенат США затвердив кандидатуру Реткліффа на посаду директора Центрального розвідувального управління наприкінці січня.