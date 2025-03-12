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Руководители ЦРУ и российской внешней разведки провели телефонный разговор

Кристина Бондарева, Степан ГафткоСреда, 12 марта 2025, 11:02
Руководители ЦРУ и российской внешней разведки провели телефонный разговор
Фото: Getty Images

11 марта состоялся телефонный разговор между главой Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом и директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское издание "Коммерсант" и информацию пресс-службы СВР

Детали: Как сообщается, Рэтклифф и Нарышкин согласились поддерживать контакты с целью содействия "международной стабильности и безопасности", а также для снижения напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

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Во время разговора обсуждались вопросы сотрудничества между двумя разведками в сферах общего интереса и поиска путей решения кризисных ситуаций.

Последний телефонный разговор Нарышкина с главой ЦРУ состоялся летом 2023 года.

Напомним: 

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