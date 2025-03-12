Руководители ЦРУ и российской внешней разведки провели телефонный разговор
Среда, 12 марта 2025, 11:02
11 марта состоялся телефонный разговор между главой Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом и директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российское издание "Коммерсант" и информацию пресс-службы СВР
Детали: Как сообщается, Рэтклифф и Нарышкин согласились поддерживать контакты с целью содействия "международной стабильности и безопасности", а также для снижения напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном.
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Во время разговора обсуждались вопросы сотрудничества между двумя разведками в сферах общего интереса и поиска путей решения кризисных ситуаций.
Последний телефонный разговор Нарышкина с главой ЦРУ состоялся летом 2023 года.
Напомним:
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- Нарышкин осенью 2022-го встречался с американским коллегой в Турции. Тогда службу возглавлял Уильям Бернс.
- Сенат США утвердил кандидатуру Рэтклиффа на должность директора Центрального разведывательного управления в конце января.