В Боснії та Герцеговині наказали затримати сепаратистське проросійське керівництво Республіки Сербської

Прокуратура Боснії і Герцеговини (БіГ) видала наказ судовій поліції на затримання керівництва Республіки Сербської, зокрема, її проросійського президента Мілорада Додіка.

Джерело: "Європейська правда", Radio Slobodna Evropa

Деталі: Прокуратура видала наказ на затримання Додіка, а також прем'єр-міністра Радована Вішковича та спікера Народної асамблеї Республіки Сербської Ненада Стевандіча.

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Ордер на їхній арешт інкримінує вчинення кримінального правопорушення "посягання на конституційний лад".

Наказ було видано в день, коли Національні збори Республіки Сербської повинні були обговорити проєкт конституції, згідно з яким влада Республіки Сербської планує визначити це утворення в БіГ як державу сербського народу, надати йому право на самовизначення і створити власну армію.

Усі ці положення суперечать конституції Боснії і Герцеговини, частиною якої є Республіка Сербська, населена здебільшого боснійськими сербами.

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Кримінально-процесуальний кодекс БіГ передбачає можливість видачі наказу про примусове доставлення для дачі показань у випадку, якщо особа, викликана до судових установ, відмовляється це зробити.

12 березня парламент РС також має обговорити неконституційний акт про створення спеціального суду та прокуратури для нібито "захисту конституційного ладу".

Анонсоване прийняття проєкту конституції Республіки Сербської є ще одним сепаратистським кроком влади РС після того, як минулого тижня набули чинності закони, що забороняють функціонування судових і слідчих органів БіГ на території цього утворення.

Оскільки Додік був засуджений у першій інстанції судом БіГ до одного року в'язниці та шестирічної заборони на політичну діяльність за неповагу до рішень верховного представника, влада Республіки Сербської прийняла низку неконституційних законів.

Ці закони зустріли майже повне засудження в усьому світі, від держсекретаря США Марко Рубіо до генерального секретаря НАТО Марка Рютте та кількох іноземних посольств у БіГ.

Європейський парламент обговорить сепаратистські загрози в Боснії та Герцеговині на своєму пленарному засіданні 12 березня.