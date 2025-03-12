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В Боснии и Герцеговине приказали задержать сепаратистское пророссийское руководство Республики Сербской

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 12 марта 2025, 11:03

Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) издала приказ судебной полиции на задержание руководства Республики Сербской, в частности, ее пророссийского президента Милорада Додика.

Источник: "Европейская правда", Radio Slobodna Evropa

Детали: Прокуратура издала приказ на задержание Додика, а также премьер-министра Радована Вишковича и спикера Народной ассамблеи Республики Сербской Ненада Стевандича.

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Ордер на их арест инкриминирует совершение уголовного преступления "посягательство на конституционный строй".

Приказ был издан в день, когда Национальное собрание Республики Сербской должно было обсудить проект конституции, согласно которому власти Республики Сербской планируют определить это образование в БиГ как государство сербского народа, предоставить ему право на самоопределение и создать собственную армию.

Все эти положения противоречат конституции Боснии и Герцеговины, частью которой является Республика Сербская, населенная в основном боснийскими сербами.

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Уголовно-процессуальный кодекс БиГ предусматривает возможность выдачи приказа о принудительной доставке для дачи показаний в случае, если лицо, вызванное в судебные учреждения, отказывается это сделать.

12 марта парламент РС также должен обсудить неконституционный акт о создании специального суда и прокуратуры для якобы "защиты конституционного строя".

Анонсированное принятие проекта конституции Республики Сербской является еще одним сепаратистским шагом властей РС после того, как на прошлой неделе вступили в силу законы, запрещающие функционирование судебных и следственных органов БиГ на территории этого образования.

Поскольку Додик был приговорен в первой инстанции судом БиГ к одному году тюрьмы и шестилетнему запрету на политическую деятельность за неуважение к решениям верховного представителя, власти Республики Сербской приняли ряд неконституционных законов.

Эти законы встретили почти полное осуждение во всем мире, от госсекретаря США Марко Рубио до генерального секретаря НАТО Марка Рютте и нескольких иностранных посольств в БиГ.

Европейский парламент обсудит сепаратистские угрозы в Боснии и Герцеговине на своем пленарном заседании 12 марта.

БоснияСербия
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