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Командувача ОК "Північ" Красильникова звільнили – ЗМІ

Степан ГафткоСереда, 12 березня 2025, 11:43
Командувача ОК Північ Красильникова звільнили – ЗМІ
Фото з сайту президента України

Командувача Оперативного командування "Північ" генерал-майора Дмитра Красильникова звільнили з посади. 

Джерело: "Суспільне Чернігів" з посиланням на коментар Красильникова

Пряма мова: "Моя думка з цього приводу, що немає суттєвих причин для такого (звільнення, – ред.). І події на Курщині... Грубо кажучи, я з Курщини виїхав ще в листопаді (2024 року, – ред.)".

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Деталі: За словами генерала, йому не відома причина звільнення, його перевели до батальйону резерву, а наказ про усунення підписали ще 7 березня.

Нагадаємо, що про звільнення командувача ОК "Північ" в ніч з 11 на 12 березня повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла на своїй сторінці у Facebook. 

За її словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прийняв рішення звільнити Красильникова, попри думку командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого.

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Журналісти "Суспільного" запитали у генерала Красильникова, чому його звільнили, на що він відповів, що "припускає (ймовірну причину – ред.), але поки не хоче про це розмовляти".

За його словами, на місце командувача ОК "Північ" вже призначено бригадного генерала Олексія Шандара, який раніше обіймав посаду заступника командувача Десантно-штурмових військ України.

Довідково: Дмитро Сергійович Красильников – генерал-майор. З початком російського вторгнення в Україну з 24 лютого 2022 року командир оперативно-тактичного угруповання "Північ" дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку. І не пустив ворога на Харків з Луганської області. 

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі 28 лютого 2022 року нагороджений званням  Герой України.

13 березня 2023 року призначений командувачем Оперативного командування "Північ".

Генштабарміязвільнення
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