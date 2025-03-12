Командующего ОК "Север" Красильникова уволили – СМИ

Командующего Оперативного командования "Север" генерал-майора Дмитрия Красильникова уволили с должности.

Источник: "Суспільне Чернігів" со ссылкой на комментарий Красильникова

Прямая речь: "Мое мнение по этому поводу, что нет существенных причин для такого (увольнения, – ред.). И события на Курщине... Грубо говоря, я с Курщины уехал еще в ноябре (2024 года, – ред.)".

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Детали: По словам генерала, ему не известна причина увольнения, его перевели в батальон резерва, а приказ об отстранении подписали еще 7 марта.

Напомним, что об увольнении командующего ОК "Север" в ночь с 11 на 12 марта сообщила народный депутат Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook.

По ее словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение уволить Красильникова, несмотря на мнение командующего Сухопутных войск Михаила Драпатого.

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Журналисты "Суспільного" спросили у генерала Красильникова, почему его уволили, на что он ответил, что "предполагает (вероятную причину – ред.), но пока не хочет об этом разговаривать".

По его словам, на место командующего ОК "Север" уже назначен бригадный генерал Алексей Шандар, который ранее занимал должность заместителя командующего Десантно-штурмовых войск Украины.

Справочно: Дмитрий Сергеевич Красильников – генерал-майор. С началом российского вторжения в Украину с 24 февраля 2022 года командир оперативно-тактической группировки "Север" двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику. И не пустил врага на Харьков из Луганской области.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге 28 февраля 2022 года награжден званием Герой Украины.

13 марта 2023 года назначен командующим Оперативного командования "Север".