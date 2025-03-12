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РФ навряд чи погодиться на 30-денне перемир’я – російські джерела Reuters

Христина Бондарєва, Ірина БалачукСереда, 12 березня 2025, 11:59
РФ навряд чи погодиться на 30-денне перемир’я – російські джерела Reuters
Глава РФ Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Глава Кремля Володимир Путін навряд чи погодиться прийняти пропозицію США про 30-денне припинення вогню в Україні, пише Reuters, який поспілкувався з посадовцями з РФ.  

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За словами неназваного російського високопосадовця, Росії потрібно напрацювати умови будь-якого припинення вогню і отримати певні гарантії.

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Пряма мова співрозмовника агентства, який говорив на умовах анонімності: "Путіну важко погодитися на це в нинішньому вигляді… Путін має сильну позицію, тому що Росія просувається вперед".

Деталі: Він додав, що без гарантій припинення вогню позиція Росії може швидко ослабнути, і тоді Захід може звинуватити РФ в тому, що вона не змогла закінчити війну.

Інший російський високопосадовець заявив, що з точки зору Москви, пропозиція про припинення вогню виглядає як пастка. Він теж додав, що Путіну буде важко зупинити війну без конкретних гарантій або зобов'язань.

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Третє російське джерело заявило, що загальна картина полягає в тому, що США відновили військову допомогу та обмін розвідданими і прикрасили цей крок пропозицією про припинення вогню.

Сам Путін раніше неодноразово виключав можливість короткострокового припинення вогню.

"Нам не потрібне перемир'я, нам потрібен довгостроковий мир, забезпечений гарантіями для Російської Федерації та її громадян. Це складне питання, як забезпечити ці гарантії", – сказав глава Кремля у грудні 2024 року.

На засіданні Ради безпеки 20 січня він заявив, що "має бути не коротке перемир'я, не якийсь перепочинок для перегрупування сил і переозброєння з метою подальшого продовження конфлікту, а довготривалий мир".

У червні 2024 року Путін виклав свої умови миру: Україна повинна офіційно відмовитися від своїх амбіцій щодо НАТО і вивести свої війська з усієї території 4 українських областей, на які претендує і які зараз переважно контролює Росія.

За російськими оцінками, Росія контролює 75% Донецької, Запорізької та Херсонської областей і понад 99% Луганської області. Росія заявляє, що всі ці чотири області тепер юридично є частиною РФ і що їх ніколи не повернуть Україні.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю, яке опублікували 12 березня, заявив, що Росія не погодиться на війська країн-членів НАТО "під будь-яким прапором, в будь-якій якості на українській землі".

Передісторія:

російсько-українська війнаРосіяперемир’яСША
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