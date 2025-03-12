РФ вряд ли согласится на 30-дневное перемирие – российские источники Reuters

Глава Кремля Владимир Путин вряд ли согласится принять предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине, пишет Reuters, который пообщался с чиновниками из РФ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По словам неназванного российского чиновника, России нужно наработать условия любого прекращения огня и получить определенные гарантии.

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Прямая речь собеседника агентства, который говорил на условиях анонимности: "Путину трудно согласиться на это в нынешнем виде... Путин имеет сильную позицию, потому что Россия продвигается вперед".

Детали: Он добавил, что без гарантий прекращения огня позиция России может быстро ослабнуть, и тогда Запад может обвинить РФ в том, что она не смогла закончить войну.

Другой российский чиновник заявил, что с точки зрения Москвы, предложение о прекращении огня выглядит как ловушка. Он тоже добавил, что Путину будет трудно остановить войну без конкретных гарантий или обязательств.

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Третий российский источник заявил, что общая картина заключается в том, что США возобновили военную помощь и обмен разведданными и украсили этот шаг предложением о прекращении огня.

Сам Путин ранее неоднократно исключал возможность краткосрочного прекращения огня.

"Нам не нужно перемирие, нам нужен долгосрочный мир, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Это сложный вопрос, как обеспечить эти гарантии", – сказал глава Кремля в декабре 2024 года.

На заседании Совета безопасности 20 января он заявил, что "должно быть не короткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью дальнейшего продолжения конфликта, а долговременный мир".

В июне 2024 года Путин изложил свои условия мира: Украина должна официально отказаться от своих амбиций в отношении НАТО и вывести свои войска со всей территории 4 украинских областей, на которые претендует и которые сейчас преимущественно контролирует Россия.

По российским оценкам, Россия контролирует 75% Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и более 99% Луганской области. Россия заявляет, что все эти четыре области теперь юридически являются частью РФ и что их никогда не вернут Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, которое опубликовали 12 марта, заявил, что Россия не согласится на войска стран-членов НАТО "под любым флагом, в любом качестве на украинской земле".

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