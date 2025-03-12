В Україні буде тепло, місцями дощі

Найближчими днями в Україні очікується тепла погода, подекуди пройдуть дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 13 березня в західних областях помірні, подекуди значні дощі; у північних, центральних та місцями східних областях невеликі дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 4-10° тепла; вдень 14-19° тепла, на півдні країни до +22°. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень в Україні, крім східних та більшості західних областей, пориви 15-20 м/с.

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У Києві в четвер без опадів, вночі +9°+7°, вдень до +17°+19°, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Погода 13 березня Скриншот з meteo.gov.ua

14 березня в Україні переважно без опадів. Температура вночі 4-10° тепла; вдень до +19°, на півдні країни до +22°. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

У Києві в п’ятницю без опадів, вночі +12°+10°, вдень +17°+19°, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

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Погода 14 березня Скриншот з meteo.gov.ua

15 березня у західних та північних областях очікується помірні дощі і зниження температури вночі до 1-6° тепла, вдень до 7-12°. На решту території без опадів, вночі 5-9° тепла, вдень до +23°. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с.

У Києві в суботу дощі, вночі +10°+8°, вдень до +18°, вітер південно-західний, 5-10 м/с.