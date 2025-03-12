Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
СКІН ДЛЯ КАРТОК ВІД "УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВДИ" ТЕПЕР В MONOBANK

В Україні буде тепло, місцями дощі

Ірина БалачукСереда, 12 березня 2025, 12:59
В Україні буде тепло, місцями дощі
Фото ілюстративне з pixabay.com

Найближчими днями в Україні очікується тепла погода, подекуди пройдуть дощі.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: 13 березня в західних областях помірні, подекуди значні дощі; у північних, центральних та місцями східних областях невеликі дощі, на решті території без опадів. Температура вночі 4-10° тепла; вдень 14-19° тепла, на півдні країни до +22°. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень в Україні, крім східних та більшості західних областей, пориви 15-20 м/с.

Реклама:

У Києві в четвер без опадів, вночі +9°+7°, вдень до +17°+19°, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

 
Погода 13 березня 
Скриншот з meteo.gov.ua

14 березня в Україні переважно без опадів. Температура вночі 4-10° тепла; вдень до +19°, на півдні країни до +22°. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с.

У Києві в п’ятницю без опадів, вночі +12°+10°, вдень +17°+19°, вітер південно-західний, 7-12 м/с. 

РЕКЛАМА:
 
Погода 14 березня 
Скриншот з meteo.gov.ua

15 березня у західних та північних областях очікується помірні дощі і зниження температури вночі до 1-6° тепла, вдень до 7-12°. На решту території без опадів, вночі 5-9° тепла, вдень до +23°. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с.

У Києві в суботу дощі, вночі +10°+8°, вдень до +18°, вітер південно-західний, 5-10 м/с. 

 
Погода 15 березня 
Скриншот з meteo.gov.ua

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
США відновлюють постачання Україні модернізованих високоточних бомб GLSDB – Reuters
У Данії розкритикували генсека НАТО і Трампа за висловлювання про анексію Гренландії
оновлюєтьсяРосійські війська атакували дронами Харків: серед семи постраждалих є діти
У Трампа не продовжили санкційну лазівку для російських енергоносіїв
Трамп допускає, що анексія Гренландії відбудеться
Путін: Ми згодні з пропозицією припинити бойові дії, але є низка питань
Усі новини...
погода
"Від березня можна очікувати всього": на вихідних в Україні похолодає
В Україну йдуть дощі
Березень б'є температурні рекорди в Києві: за три дні – 5 досягнень
Останні новини
06:28
США відновлюють постачання Україні модернізованих високоточних бомб GLSDB – Reuters
06:01
Росія використовує проти НАТО ті ж наративи, що й перед вторгненням в Україну – ISW
05:03
У Краснодарському краї Росії дрони атакували нафтопереробний завод
04:29
гандболЗнову мінімальна поразка: збірна України програла Косову в матчі відбору на ЧЄ
04:15
Більшість американців вважають Трампа "занадто тісно пов’язаним" з Росією – опитування
03:40
Росія викрала понад 19 тисяч українських дітей, ще 1700 вважаються зниклими безвісти
03:11
Поліція Бельгії провела обшуки через новий корупційний скандал у Європарламенті
02:46
У Данії розкритикували генсека НАТО і Трампа за висловлювання про анексію Гренландії
01:51
Федеральний суд США зобов’язав адміністрацію Трампа поновити звільнених держслужбовців
00:34
Трамп просить Верховний суд розблокувати указ про скасування громадянства за правом народження
Усі новини...
Реклама:
Реклама: