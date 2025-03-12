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В Украине будет тепло, местами дожди

Ирина БалачукСреда, 12 марта 2025, 12:59
В Украине будет тепло, местами дожди
Фото иллюстративное с pixabay.com

В ближайшие дни в Украине ожидается теплая погода, местами пройдут дожди.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: 13 марта в западных областях умеренные, местами значительные дожди; в северных, центральных и местами восточных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью 4-10° тепла; днем 14-19° тепла, на юге страны до +22°. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем в Украине, кроме восточных и большинства западных областей, порывы 15-20 м/с.

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В Киеве в четверг без осадков, ночью +9°+7°, днем до +17°+19°, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. 

 
Погода 13 марта 
Скриншот с meteo.gov.ua

14 марта в Украине преимущественно без осадков. Температура ночью 4-10° тепла; днем до +19°, на юге страны до +22°. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

В Киеве в пятницу без осадков, ночью +12°+10°, днем +17°+19°, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

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Погода 14 марта 
Скриншот с meteo.gov.ua

15 марта в западных и северных областях ожидается умеренные дожди и снижение температуры ночью до 1-6° тепла, днем до 7-12° тепла. На остальной территории без осадков, ночью 5-9° тепла, днем до +23°. Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с.

В Киеве в субботу дожди, ночью +10°+8°, днем до +18°, ветер юго-западный, 5-10 м/с.

 
Погода 15 марта 
Скриншот с meteo.gov.ua

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