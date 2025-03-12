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Російський агент готував теракт біля ТЦК на заході України – СБУ

Степан ГафткоСереда, 12 березня 2025, 12:57
Російський агент готував теракт біля ТЦК на заході України – СБУ
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала 30-річного жителя Старокостянтинова, що на Хмельниччині, який стежив за військовим аеродромом та планував теракт біля місцевого ТЦК.

Джерело: СБУ, Офіс генерального прокурора

Дослівно ОГП: "Підозрюваний здійснював приховану відеозйомку авіаційної техніки, пересуваючись навколо військової частини на велосипеді. Також він встановив на свою домівку камеру, аби фіксувати злітно-посадкову смугу військового аеродрому, а відео передавав кураторам".

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Фото: СБУ

Деталі: За інформацією правоохоронців, росіяни завербували чоловіка через один із Telegram-каналів. 

На Хмельниччині агенту, крім слідкування за аеродромом, було доручено підготувати підрив саморобного вибухового пристрою поблизу місцевого територіального центру комплектування.

 
Фото: ОГП

В СБУ повідомили, що зрадник отримав детальні вказівки від свого російського куратора, зокрема щодо виготовлення вибухівки з підручних матеріалів і використання мобільного телефону. На цей телефон окупанти встановили програму для віддаленого стеження за його переміщеннями до потенційної цілі.

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Так російські спецслужби планували дистанційно активувати вибуховий пристрій разом з агентом, щоб ліквідувати його як свідка.

 
Фото: ОГП

Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру у державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про переміщення або розміщення ЗСУ. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 

СБУОфіс генпрокурорадиверсантиросійсько-українська війна
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