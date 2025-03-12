Российский агент готовил теракт возле ТЦК на западе Украины – СБУ

Служба безопасности Украины задержала 30-летнего жителя Староконстантинова Хмельницкой области, который следил за военным аэродромом и планировал теракт возле местного ТЦК.

Источник: СБУ, Офис генерального прокурора

Дословно ОГП: "Подозреваемый осуществлял скрытую видеосъемку авиационной техники, передвигаясь вокруг воинской части на велосипеде. Также он установил на свой дом камеру, чтобы фиксировать взлетно-посадочную полосу военного аэродрома, а видео передавал кураторам".

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Фото: СБУ

Детали: По информации правоохранителей, россияне завербовали мужчину через один из Telegram-каналов.

В Хмельницкой области агенту, кроме слежения за аэродромом, было поручено подготовить подрыв самодельного взрывного устройства вблизи местного территориального центра комплектования.

Фото: ОГП

В СБУ сообщили, что предатель получил подробные указания от своего российского куратора, в частности по изготовлению взрывчатки из подручных материалов и использования мобильного телефона. На этот телефон оккупанты установили программу для удаленного слежения за его перемещениями к потенциальной цели.

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Так российские спецслужбы планировали дистанционно активировать взрывное устройство вместе с агентом, чтобы ликвидировать его как свидетеля.

Фото: ОГП

Правоохранители задержали мужчину и сообщили ему о подозрении в государственной измене и несанкционированном распространении информации о перемещении или размещении ВСУ. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.