Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Рубіо заявив, що США контактуватимуть з росіянами уже 12 березня

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Середа, 12 березня 2025, 14:22
Рубіо заявив, що США контактуватимуть з росіянами уже 12 березня
Рубіо, фото: Getty Images

Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що США "будуть контактувати з росіянами" у середу 12 березня.

Джерело: "Європейська правда", The Guardian

Деталі: За його словами, США сподіваються отримати позитивну відповідь від Росії і "настійно закликають росіян припинити всі військові дії".

Реклама:

"Військового вирішення цього конфлікту не існує", – сказав Рубіо.

Він також підтвердив, що на переговорах у вівторок у Джидді обговорювалося, "який вигляд матиме переговорний процес", і були "розмови про територіальні поступки".

Рубіо додав, що Україна потребує достатнього стримувального фактора проти майбутніх нападів, а також зауважив, що європейці "повинні бути залучені в цю справу".

РЕКЛАМА:

Водночас він сказав, що "не став би розглядати угоду щодо мінералів як гарантію безпеки", але додав, що вона дасть США "особисту зацікавленість" у безпеці України.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.

СШАРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп про обіцянку завершити війну в Україні "за 24 години": Я був дещо саркастичний
Трамп: наступного тижня "дізнаємось більше" про припинення вогню в Україні
Зеленський обговорив з Макроном контроль за "тишею" під час припинення вогню
Зеленський: Курська операція виконала своє завдання
У Харкові військовий ТЦК застосував травматичний автомат в сутичці з цивільним, який бився кастетом
фото, відеоСБУ: За даними слідства, в активіста Ганула стріляв дезертир
Усі новини...
США
Держсекретар США: Під час переговорів з Україною були "розмови про територіальні поступки"
Сенатор Грем закликав РФ погодитися на 30-денне перемир'я та пригрозив болючими санкціями
Спецпосланця Трампа Келога могли усунути від переговорів щодо війни в Україні – ЗМІ
Останні новини
22:18
Російська армія масовано атакує Суми дронами
21:50
відеоМати загиблого пілота "Джуса" подякувала США за програму F-16
21:38
оновленоРФ завдала ракетного удару по житловому кварталу в Кривому Розі: 11 постраждалих
21:30
Економічні новини 14 березня: РФ продає нафту за криптовалюту, Болгарія готова продати реактори для ХАЕС
21:24
Новий премʼєр Канади розраховує поговорити з Трампом "у належний час"
21:24
Трамп про обіцянку завершити війну в Україні "за 24 години": Я був дещо саркастичний
21:15
Норвегія відмела закиди Росії в "мілітаризації" Шпіцбергену
21:07
Tesla побоюється мит від інших країн проти себе через дії Трампа
21:02
Трамп: наступного тижня "дізнаємось більше" про припинення вогню в Україні
20:58
ФОТОТелескоп Вебба розкриває таємниці "невдалих зірок" у туманності Полум'я
Усі новини...
Реклама:
Реклама: