Рубіо заявив, що США контактуватимуть з росіянами уже 12 березня

Американський держсекретар Марко Рубіо заявив, що США "будуть контактувати з росіянами" у середу 12 березня.

Джерело: "Європейська правда", The Guardian

Деталі: За його словами, США сподіваються отримати позитивну відповідь від Росії і "настійно закликають росіян припинити всі військові дії".

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"Військового вирішення цього конфлікту не існує", – сказав Рубіо.

Він також підтвердив, що на переговорах у вівторок у Джидді обговорювалося, "який вигляд матиме переговорний процес", і були "розмови про територіальні поступки".

Рубіо додав, що Україна потребує достатнього стримувального фактора проти майбутніх нападів, а також зауважив, що європейці "повинні бути залучені в цю справу".

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Водночас він сказав, що "не став би розглядати угоду щодо мінералів як гарантію безпеки", але додав, що вона дасть США "особисту зацікавленість" у безпеці України.

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у саудівському місті Джидда 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про 30-денне "припинення вогню" в Україні, та сподіваються на її згоду.