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Рубио заявил, что США будут контактировать с россиянами уже 12 марта

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоСреда, 12 марта 2025, 14:22
Рубио заявил, что США будут контактировать с россиянами уже 12 марта
Рубио, фото: Getty Images

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США "будут контактировать с россиянами" в среду 12 марта.

Источник: "Европейская правда", The Guardian

Детали: По его словам, США надеются получить положительный ответ от России и "настоятельно призывают россиян прекратить все военные действия".

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"Военного решения этого конфликта не существует", – сказал Рубио.

Он также подтвердил, что на переговорах во вторник в Джидде обсуждалось, "как будет выглядеть переговорный процесс", и были "разговоры о территориальных уступках".

Рубио добавил, что Украина нуждается в достаточном сдерживающем факторе против будущих нападений, а также отметил, что европейцы "должны быть вовлечены в это дело".

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В то же время он сказал, что "не стал бы рассматривать соглашение по минералам как гарантию безопасности", но добавил, что оно даст США "личную заинтересованность" в безопасности Украины.

Напомним, по итогам встречи в саудовском городе Джидда 11 марта Украина согласилась на немедленное введение 30-дневного режима прекращения огня, если Россия тоже пойдет на такой шаг.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты передадут России предложение о 30-дневном "прекращении огня" в Украине, и надеются на ее согласие.

СШАРосcиявойна
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