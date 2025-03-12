ЄС продовжує роботу над пакетом військової допомоги Україні – речниця Єврокомісії Хіппер

Європейський Союз не припиняє підготовку нового багатомільярдного пакета військової допомоги для України, до якого мають увійти системи протиповітряної оборони та боєприпаси за пропозицією представниці ЄС із закордонних справ Кайї Каллас.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на заяву речниці Європейської Комісії Аніти Хіппер

Пряма мова Хіппер: "Пропозиція (яку запропонувала Каллас – ред.) залишається на столі. Ми працюємо з державами-членами".

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Деталі: Речниця ЄС повідомила, що ініціатива Каллас з воєнної допомоги Україні, що передбачає надання систем ППО, ракет до них, і боєприпасів є актуальною і знаходиться в процесі підготовки.

"Дискусії тривають, щоб гарантувати, що Україна буде сильною, що ми надамо боєприпаси, що ми надамо системи протиповітряної оборони і все, що дійсно потрібно Україні", – розповіла Хіппер.

Вона залишила без відповіді питання щодо того, чи буде проєкт Каллас готовий до початку чергового засідання Європейської Ради 20-21 березня.

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"Це буде обговорюватися", – зауважила речниця ЄС.

Вона нагадала, що "Україна є пріоритетом для високої представниці".

"Протягом цих 100 днів вона (Каллас) докладала всю енергію та зусилля на переговорах, чи то щодо санкцій проти Росії з 16 санкційними пакетами, чи щодо підтримки України, як зазначено в її ініціативі щодо військової допомоги", – нагадала Аніта Хіппер.

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