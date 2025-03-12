ЕС продолжает работу над пакетом военной помощи Украине – пресс-секретарь Еврокомиссии Хиппер

Европейский Союз не прекращает подготовку нового многомиллиардного пакета военной помощи для Украины, в который должны войти системы противовоздушной обороны и боеприпасы по предложению представительницы ЕС по иностранным делам Кайи Каллас.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на заявление пресс-секретаря Европейской Комиссии Аниты Хиппер

Прямая речь Хиппер: "Предложение (которое предложила Каллас – ред.) остается на столе. Мы работаем с государствами-членами".

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Детали: Пресс-секретарь ЕС сообщила, что инициатива Каллас по военной помощи Украине, предусматривающая предоставление систем ПВО, ракет к ним, и боеприпасов является актуальной и находится в процессе подготовки.

"Дискуссии продолжаются, чтобы гарантировать, что Украина будет сильной, что мы предоставим боеприпасы, что мы предоставим системы противовоздушной обороны и все, что действительно нужно Украине", – рассказала Хиппер.

Она оставила без ответа вопрос относительно того, будет ли проект Каллас готов к началу очередного заседания Европейского Совета 20-21 марта.

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"Это будет обсуждаться", – отметила пресс-секретарь ЕС.

Она напомнила, что "Украина является приоритетом для высокой представительницы".

"В течение этих 100 дней она (Каллас) прилагала всю энергию и усилия на переговорах, будь то по санкциям против России с 16 санкционными пакетами, или по поддержке Украины, как указано в ее инициативе по военной помощи", – напомнила Анита Хиппер.

Напомним: