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Реєстр збитків для України почав приймати заяви про зниклих безвісти через війну

Марія Ємець, Анастасія ПроцСереда, 12 березня 2025, 17:28
Реєстр збитків для України почав приймати заяви про зниклих безвісти через війну
Ілюстративне фото: Getty Images

Міжнародний реєстр збитків, створений для фіксації шкоди від агресії РФ, відкрив нову категорію заяв – про зникнення безвісти близьких членів родини. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення пресслужби Реєстру

Деталі: Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, починає приймати заяви українців на отримання відшкодування за категорією A2.2.

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"Відкриття цієї категорії дозволить тим, хто пережив невизначеність щодо долі своїх близьких, звернутися за компенсацією за моральні страждання та душевний біль", – зазначають у повідомленні.

Подати таку заяву можуть батьки, діти, другий з подружжя або цивільний партнер/партнерка осіб, які зникли безвісти внаслідок агресії Росії проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року. Інші члени сім’ї також мають право на подання заяви у цій категорії, якщо зможуть довести наявність близьких стосунків зі зниклою людиною. 

Заявники повинні будуть надати інформацію про свою особу, особу зниклого, спорідненість зі зниклим безвісти членом сім’ї, а також подію, що призвела до зникнення.

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Наразі заяви можуть подаватися лише щодо осіб, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин в Україні. Заяви до Реєстру можна подати через "Дію". Інструкція розміщена на сайті Реєстру англійською та українською мовами.

Категорія A2.2 стала третьою категорією, відкритою для подання заяв до Реєстру, і незабаром очікується запуск нових категорій.

Нагадаємо:

  • До цього часу реєстр приймав заяви за першими двома категоріями – щодо смерті близького члена сім’ї та щодо пошкодження або знищення житла.
  • У Міністерстві юстиції України розраховують, що до кінця 2025 року до міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ, можна буде подавати заяви вже за всіма категоріями.

війнаУкраїна
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