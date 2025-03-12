Реестр ущерба для Украины начал принимать заявления о пропавших без вести из-за войны

Международный реестр убытков, созданный для фиксации ущерба от агрессии РФ, открыл новую категорию заявлений - о пропаже без вести близких членов семьи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы Реестра

Детали: Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, начинает принимать заявления украинцев на получение возмещения по категории A2.2.

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"Открытие этой категории позволит тем, кто пережил неопределенность относительно судьбы своих близких, обратиться за компенсацией за моральные страдания и душевную боль", – отмечается в сообщении.

Подать такое заявление могут родители, дети, второй супруг или гражданский партнер/партнерша лиц, пропавших без вести в результате агрессии России против Украины, начиная с 24 февраля 2022 года. Другие члены семьи также имеют право на подачу заявления в этой категории, если смогут доказать наличие близких отношений с пропавшим человеком.

Заявители должны будут предоставить информацию о своей личности, личности пропавшего, родстве с пропавшим без вести членом семьи, а также событие, которое привело к исчезновению.

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Сейчас заявления могут подаваться только в отношении лиц, сведения о которых внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах в Украине. Заявления в Реестр можно подать через "Дію". Инструкция размещена на сайте Реестра на английском и украинском языках.

Категория A2.2 стала третьей категорией, открытой для подачи заявлений в Реестр, и вскоре ожидается запуск новых категорий.

Напомним: