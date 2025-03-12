Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Скин для карты от "Украинской правды" теперь в Monobank

Реестр ущерба для Украины начал принимать заявления о пропавших без вести из-за войны

Мария Емец, Анастасия ПроцСреда, 12 марта 2025, 17:28
Реестр ущерба для Украины начал принимать заявления о пропавших без вести из-за войны
Иллюстративное фото: Getty Images

Международный реестр убытков, созданный для фиксации ущерба от агрессии РФ, открыл новую категорию заявлений - о пропаже без вести близких членов семьи.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение пресс-службы Реестра

Детали: Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины, начинает принимать заявления украинцев на получение возмещения по категории A2.2.

Реклама:

"Открытие этой категории позволит тем, кто пережил неопределенность относительно судьбы своих близких, обратиться за компенсацией за моральные страдания и душевную боль", – отмечается в сообщении.

Подать такое заявление могут родители, дети, второй супруг или гражданский партнер/партнерша лиц, пропавших без вести в результате агрессии России против Украины, начиная с 24 февраля 2022 года. Другие члены семьи также имеют право на подачу заявления в этой категории, если смогут доказать наличие близких отношений с пропавшим человеком.

Заявители должны будут предоставить информацию о своей личности, личности пропавшего, родстве с пропавшим без вести членом семьи, а также событие, которое привело к исчезновению.

РЕКЛАМА:

Сейчас заявления могут подаваться только в отношении лиц, сведения о которых внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах в Украине. Заявления в Реестр можно подать через "Дію". Инструкция размещена на сайте Реестра на английском и украинском языках.

Категория A2.2 стала третьей категорией, открытой для подачи заявлений в Реестр, и вскоре ожидается запуск новых категорий.

Напомним:

  • До сих пор реестр принимал заявления по первым двум категориям – о смерти близкого члена семьи и о повреждении или уничтожении жилья.
  • В Министерстве юстиции Украины рассчитывают, что до конца 2025 года в международный реестр ущерба, причиненных агрессией РФ, можно будет подавать заявления уже по всем категориям.

войнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видеоДроны СБУ поразили склад ракет к С-300/С-400 и две газокомпрессорные станции в РФ - источник
Вэнс: Я был бы шокирован, если бы США захотели переместить ядерное оружие на восток Европы
В Дании раскритиковали генсека НАТО и Трампа за высказывания об аннексии Гренландии
обновляетсяРоссийские войска атаковали беспилотниками Харьков: среди семи пострадавших есть дети
У Трампа не продлили санкционную лазейку для российских энергоносителей
Трамп допускает, что аннексия Гренландии состоится
Все новости...
война
Европарламент против принуждения Украины к "капитуляции" под видом мирного соглашения
Генштаб утверждает, что враг наиболее активен на Донбассе, а на Курщине была одна атака
Враг пытается вытеснить Силы обороны с Курщины: уничтожены 20 вовяк РФ, прорывавшихся на Сумщину
Последние новости
10:20
Секретарь Киевсовета просит Кличко отстранить его на время расследования
10:16
Ученые впервые нашли доказательства того, что европейцы времен неолита путешествовали по морю в Африку
10:06
Поля для гольфа Трампа в Ирландии пострадали от рук вандалов
09:57
Американский военный, сливший секреты Пентагона, заявил в суде, что разоблачил "ложь Байдена"
09:57
Португалия думает отказаться от покупки F-35 из-за Трампа
09:47
Украинская студия Biopunk Labs создает игру о первых днях полномасштабного вторжения
09:44
Цены на нефть отреагировали на уменьшение перспектив скорого завершения войны в Украине
09:42
видеоДроны СБУ поразили склад ракет к С-300/С-400 и две газокомпрессорные станции в РФ - источник
09:29
США и Израиль предлагали переселять палестинцев в Африку – AP
09:26
Вырос процент американцев, которые не одобряют экономическую политику Трампа
Все новости...
Реклама:
Реклама: