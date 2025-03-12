Польські "праві" намагалися заборонити в’їзд до ЄС редакторові "Історичної правди"

Депутатка Європейського парламенту від Польщі Єва Зайончковська-Гернік намагалася додати в резолюцію ЄП щодо України вимогу заборонити в’їзд до ЄС редакторові "Історичної правди" Вахтангові Кіпіані за нібито "погрози вбивством" кандидатові в президенти Польщі Славоміру Менцену.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Текст відповідної поправки до резолюції Європарламенту "Продовження непохитної підтримки України з боку ЄС після трьох років агресивної війни Росії" від 12 березня є в розпорядженні "Європравди". В результаті її не було підтримано.

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У проєкті поправки до резолюції Європарламенту Зайончковська-Гернік написала, що Вахтанг Кіпіані нібито погрожував кандидатові в президенти Польщі Славоміру Менцену смертю, і внесла пропозицію від імені ЄС закликати позбавити Кіпіані права на в’їзд у ЄС.

"(Європарламент) засуджує погрози смерті, висловлені Вахтангом Кіпіані, українським журналістом та істориком, на адресу кандидата в президенти Польщі Славоміра Менцена, в яких Кіпіані припустив можливість повторення долі Броніслава Пєрацького, міністра внутрішніх справ Польщі, вбитого в 1934 році Організацією українських націоналістів", – йдеться в тексті поправки, запропонованої Зайончковською-Гернік.

Також вона запропонувала, щоб Європарламент "закликав Раду ЄС та держави-члени ЄС накласти заборону на в'їзд Кіпіані на територію ЄС".

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Поправку було відхилено Європейським парламентом: 70 євродепутатів проголосували за, 477 – проти та 102 утримались.

Зайончковська вочевидь відреагувала на допис Кіпіані у Facebook 26 лютого, де він критикував візит Менцена у Львів.

"Кандидат у президенти Польщі Менцен, відомий декларацією кілька років тому – "не хочемо євреїв, гомосексуалів, абортів, податків і Європейського Союзу" – приперся до Львова і записав ролик під пам'ятником Степана Бандери. Він звинуватив провідника ОУН у "вбивстві ста тисяч поляків". Цей довбень мріє про славу Пєрацького. "Можемо повторити" (с)", – написав Кіпіані.

Єва Зайончковська-Гернік представляє в Європарламенті польську праву партію "Конфедерація" і входить до крайньо-правої політичної групи "Європа суверенних націй".

Як повідомляла "Європейська правда", 12 березня Європарламент затвердив резолюцію, у якій засудив будь-які намагання примусити керівництво України до мирної угоди шляхом шантажу.