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Польские "правые" пытались запретить въезд в ЕС редактору "Исторической правды"

Татьяна Высоцкая, Валентина РоманенкоСреда, 12 марта 2025, 20:17
Польские правые пытались запретить въезд в ЕС редактору Исторической правды
Вахтанг Кипиани. фото из Facebook писателя и журналиста

Депутат Европейского парламента от Польши Ева Зайончковская-Герник пыталась добавить в резолюцию ЕП по Украине требование запретить въезд в ЕС редактору "Исторической правды" Вахтангу Кипиани за якобы "угрозы убийством" кандидату в президенты Польши Славомиру Менцену.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Текст соответствующей поправки к резолюции Европарламента "Продолжение непоколебимой поддержки Украины со стороны ЕС после трех лет агрессивной войны России" от 12 марта есть в распоряжении "Европравды". В результате она не была поддержана.

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В проекте поправки к резолюции Европарламента Зайончковская-Герник написала, что Вахтанг Кипиани якобы угрожал кандидату в президенты Польши Славомиру Менцену смертью, и внесла предложение от имени ЕС призвать лишить Кипиани права на въезд в ЕС.

"(Европарламент) осуждает угрозы смерти, высказанные Вахтангом Кипиани, украинским журналистом и историком, в адрес кандидата в президенты Польши Славомира Менцена, в которых Кипиани предположил возможность повторения судьбы Бронислава Перацкого, министра внутренних дел Польши, убитого в 1934 году Организацией украинских националистов", - говорится в тексте поправки, предложенной Зайончковской-Герник.

Также она предложила, чтобы Европарламент "призвал Совет ЕС и государства-члены ЕС наложить запрет на въезд Кипиани на территорию ЕС".

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Зайончковская очевидно отреагировала на сообщение Кипиани в "Фейсбук" 26 февраля, где он критиковал визит Ментцена во Львов.

"Кандидат в президенты Польши Ментцен, известный декларацией несколько лет назад – "не хотим евреев, гомосексуалов, абортов, налогов и Европейского Союза" приперся во Львов и записал ролик под памятником Степана Бандеры. Он обвинил проводника ОУН в "убийстве ста тысяч поляков". Этот долбоеб мечтает о славе Перацкого. "Можем повторить" (с)", – написал Вахтанг Кипиани.

Ева Зайончковская-Герник представляет в Европарламенте польскую правую партию "Конфедерация" и входит в крайне-правой политической группы "Европа суверенных наций".

Как сообщала "Европейская правда", 12 марта Европарламент утвердил резолюцию, в которой осудил любые попытки принудить руководство Украины к мирному соглашению путем шантажа.

ПольшаЕвропарламент
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