США підтвердили повне відновлення поставок зброї Україні

Американська військова допомога знову надходить в Україну, а обмін розвідувальними даними між Києвом і Вашингтоном повністю відновився після переговорів у Саудівській Аравії 11 березня.

Джерело: інформацію журналістам підтвердив неназваний американський посадовець, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Зазначається, що в межах пакетів, схвалених попередньою адміністрацією Джо Байдена, до України відновили поставки артилерійських снарядів, протитанкової зброї та боєприпасів для систем HIMARS.

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Частина цієї зброї перебувала в Польщі до того, як потрапила в Україну, уточнює CNN. Польська сторона раніше підтвердила відновлення поставок.

За словами співрозмовника журналістів, американські підрядники, які перебувають в Україні, щоб допомогти з технічним обслуговуванням, навчанням і підтримкою більш складних систем озброєнь, також відновили свою роботу.

Крім того, директорка Національної розвідки США Тульсі Габбард раніше також підтвердила, що пауза в обміні розвідувальними даними з Україною припинилась.

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Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

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