Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

США підтвердили повне відновлення поставок зброї Україні

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 12 березня 2025, 21:59
США підтвердили повне відновлення поставок зброї Україні
Фото - Getty Images

Американська військова допомога знову надходить в Україну, а обмін розвідувальними даними між Києвом і Вашингтоном повністю відновився після переговорів у Саудівській Аравії 11 березня.

Джерело: інформацію журналістам підтвердив неназваний американський посадовець, пише "Європейська правда" з посиланням на CNN

Деталі: Зазначається, що в межах пакетів, схвалених попередньою адміністрацією Джо Байдена, до України відновили поставки артилерійських снарядів, протитанкової зброї та боєприпасів для систем HIMARS.

Реклама:

Частина цієї зброї перебувала в Польщі до того, як потрапила в Україну, уточнює CNN. Польська сторона раніше підтвердила відновлення поставок.

За словами співрозмовника журналістів, американські підрядники, які перебувають в Україні, щоб допомогти з технічним обслуговуванням, навчанням і підтримкою більш складних систем озброєнь, також відновили свою роботу.

Крім того, директорка Національної розвідки США Тульсі Габбард раніше також підтвердила, що пауза в обміні розвідувальними даними з Україною припинилась.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін.

СШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Києві закрили шість станцій червоної лінії метро через пошкодження колій – КМДА
В України практично закінчилися ракети до систем протиповітряної оборони Samp-T – ЗМІ
оновлено, фотоРФ завдала ракетного удару по житловому кварталу в Кривому Розі: 12 постраждалих
Трамп про обіцянку завершити війну в Україні "за 24 години": Я був дещо саркастичний
Трамп: наступного тижня "дізнаємось більше" про припинення вогню в Україні
Зеленський обговорив з Макроном контроль за "тишею" під час припинення вогню
Усі новини...
США
У Білому домі відмовились говорити про реакцію у випадку порушення Росією перемирʼя
У Білому домі повідомили, що радник Трампа поговорив з представником РФ про припинення вогню
USAID розриває грантову угоду з Фондом енергетичної підтримки України
Останні новини
07:28
Ліквідовано другого за важливістю лідера ІДІЛ у світі – премʼєр Іраку
07:19
У війні проти України РФ втратила ще 1180 військових – Генштаб
06:40
У Києві закрили шість станцій червоної лінії метро через пошкодження колій – КМДА
06:30
Путін відмовляється від переговорів щодо припинення вогню – ISW
05:55
Ексгравець Динамо та Дніпра намагався вийти з оточення, його доля наразі невідома
05:02
У RCS-повідомленнях на Android та iOS з'явиться наскрізне шифрування
04:24
Міністр оборони Словаччини "забув" задекларувати віллу у Хорватії
04:00
В Нідерландах поліція вилучила 4-кілограмову "раковину", зроблену з екстазі
03:46
оновлено, відеоУ Чернігові російський дрон влучив у дев’ятиповерхівку – МВА
03:16
В України практично закінчилися ракети до систем протиповітряної оборони Samp-T – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: