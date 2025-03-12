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Генштаб назвав напруженою ситуацію на Курському і Покровському напрямках

Тетяна ОлійникСереда, 12 березня 2025, 22:39
Генштаб назвав напруженою ситуацію на Курському і Покровському напрямках
Фото ілюстративне - 92 ошбр ім. Сірка

На фронті від початку доби 12 березня відбулось 123 бойових зіткнення, напруженою залишається ситуація на Покровському та Курському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00

Дослівно: "Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському і Курському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля".

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Деталі: На Харківському напрямку ворог двічі атакував в районі Вовчанська, отримав відсіч.

Вісім разів ворог намагався йти вперед на наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу населених пунктів Петропавлівка, Степова Новоселівка та Загризове.

На Лиманському напрямку за сьогодні українські захисники відбили сім російських атак в районах населених пунктів Мирне, Колодязі та Греківка.

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Дев’ять штурмових дій противника відбили наші оборонці в районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Івано-Дар’ївки на Сіверському напрямку.

На Торецькому напрямку наші військові відбивали 17 ворожих атак в районах Торецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки, 13 атак відбиті Силами оборони, ще чотири – тривають.

На Покровському напрямку впродовж цієї доби агресор 42 рази атакував наші позиції в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Даченське, Новоукраїнка, Шевченко, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка та Андріївка.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили десять ворожих атак. Ворог намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Розлив та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили чотири атаки в районах Привільного та Новодарівки, в чотирьох локаціях бої продовжуються.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили три атаки загарбників в районі П’ятихаток, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де наші війська за сьогодні відбили п’ять атак противника, дев’ять боєзіткнень тривають дотепер, російські загарбники завдали шість авіаударів, застосувавши сім керованих авіабомб та здійснили 239 артилерійських обстрілів.

Генштаббойові діївійна
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