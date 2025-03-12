Генштаб назвал напряженной ситуацию на Курском и Покровском направлениях

На фронте с начала суток 12 марта состоялось 123 боевых столкновения, напряженной остается ситуация на Покровском и Курском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Дословно: "Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. Ситуация на Покровском и Курском направлениях остается напряженной – враг сосредоточивает там основные наступательные усилия".

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Детали: На Харьковском направлении враг дважды атаковал в районе Волчанска, получил отпор.

Восемь раз враг пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Петропавловка, Степная Новоселовка и Загрызово.

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отбили семь российских атак в районах населенных пунктов Мирное, Колодязи и Грековка.

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Девять штурмовых действий противника отбили наши защитники в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Ивано-Дарьевки на Северском направлении.

На Торецком направлении наши военные отражали 17 вражеских атак в районах Торецка, Леонидовки, Дружбы и Озаряновки, 13 атак отражены Силами обороны, еще четыре – продолжаются.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 42 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Новоторецкое, Проминь, Даченское, Новоукраинка, Шевченко, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Надиевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили десять вражеских