Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Ердоган закликав Росію "конструктивно відреагувати" на пропозицію перемирʼя від США

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникСереда, 12 березня 2025, 23:01
Ердоган закликав Росію конструктивно відреагувати на пропозицію перемирʼя від США
Реджеп Таїп Ердоган. Фото - Getty Images

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтримав погоджену Україною та США пропозицію про 30-денне припинення вогню і закликав Росію погодитись на неї.

Джерело: Ердоган сказав за підсумками зустрічі з премʼєром Польщі Дональдом Туском в Анкарі 12 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu

Деталі: Ердоган назвав "позитивним і важливим" рішення України погодитись на припинення вогню під час переговорів зі США у Саудівській Аравії.

Реклама:

"Тепер ми сподіваємося, що Росія конструктивно відреагує на цей крок", – додав він.

Турецький президент підтвердив готовність Анкари сприяти потенційним переговорам Києва та Москви, щоб "зробити будь-який внесок у встановлення справедливого і тривалого миру".

Нагадаємо, за підсумками зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня Україна погодилась на негайне запровадження 30-денного режиму припинення вогню, якщо Росія теж піде на такий крок.

РЕКЛАМА:

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Штати передадуть Росії пропозицію про "припинення вогню" та сподіваються на її згоду.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": Неоголошене перемир'я. Про що домовилися у Джидді Україна і США та чи погодиться на це Путін.

РосіяТуреччинаЕрдоганперемир’я
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Росіяни вночі атакували двома ракетами та 178 БПЛА
У Києві закрили шість станцій червоної лінії метро через пошкодження колій – КМДА
В України практично закінчилися ракети до систем протиповітряної оборони Samp-T – ЗМІ
оновлено, фотоРФ завдала ракетного удару по житловому кварталу в Кривому Розі: 12 постраждалих
Трамп про обіцянку завершити війну в Україні "за 24 години": Я був дещо саркастичний
Трамп: наступного тижня "дізнаємось більше" про припинення вогню в Україні
Усі новини...
Росія
ЗСУ вже знешкодили понад 890 тисяч окупантів
Reuters: Росія передала США свої вимоги для завершення війни в Україні
У Росії заявили про атаку майже 80 безпілотників і пожежу на заводі
Останні новини
09:22
Маск скасував фінансування команді, яка рятує викрадених Росією українських дітей
08:59
Рубіо прокоментував дані про підготовку зустрічі Трампа із Сі
08:45
текстПередчуття моральної перемоги – Михайло Дубинянський
08:43
Росіяни вночі атакували двома ракетами та 178 БПЛА
08:29
Двадцятеро цивільних пораненими та загиблими – лише за добу на Херсонщині
08:12
США готують нові обмеження на в’їзд для громадян 43 країн, зокрема Росії та Білорусі – NYT
07:28
відеоЛіквідовано другого за важливістю лідера ІДІЛ у світі – премʼєр Іраку
07:19
У війні проти України РФ втратила ще 1180 військових – Генштаб
06:40
У Києві закрили шість станцій червоної лінії метро через пошкодження колій – КМДА
06:30
Путін відмовляється від переговорів щодо припинення вогню – ISW
Усі новини...
Реклама:
Реклама: