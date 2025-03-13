Bloomberg: До "коаліції охочих" для України хочуть залучити 37 країн
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон ведуть переговори між 37 країнами щодо формування "коаліції охочих" стосовно України в разі досягнення мирного врегулювання.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію агентства Bloomberg
Деталі: У матеріалі йдеться про те, що Британія і Франція намагаються посилити позицію України на переговорах, у той час як президент США Дональд Трамп прагне домогтися врегулювання у війні з Росією. Дві єдині ядерні держави Європи намагаються виробити план, який допоможе гарантувати безпеку Києву.
За повідомленням агентства, до "коаліції охочих", над згуртуванням якої працюють Лондон та Париж, можуть увійти країни Європи, Співдружності націй та Азії. За планом, вони нададуть фінансову допомогу, війська, літаки чи військово-морські судна, щоб допомогти захистити Україну від нової російської агресії.
На окремій зустрічі у вівторок у Парижі країни, що не є членами НАТО, в тому числі Австралія, Японія і Нова Зеландія, приєдналися до переговорів з воєначальниками з десятків європейських країн, а також Канади, за словами людей, знайомих з цими переговорами.
Потім пропозицію представлять Трампу, якого, як вони сподіваються, вдасться переконати надати гарантії безпеки США у вигляді військово-повітряних сил, розвідки і спостереження за кордонами без необхідності включати американські війська у миротворчі сили, сказали джерела.
Британія і Франція також не хочуть, щоб США пішли на вимоги Путіна щодо демілітаризації України і змусили президента Володимира Зеленського провести вибори до того, як буде узгоджена постійна мирна угода. У середу Стармер заявив, що викрадення українських дітей Росією також має бути частиною врегулювання.
Офіційні особи вважають, що американсько-українська угода про 30-денне припинення вогню, а також розробка планів щодо миротворчих сил посилили тиск на Росію, змусивши її піти на поступки. Проте існують серйозні побоювання, що Росія використає період припинення вогню для переозброєння і подальших нападів на Україну.
А міністри оборони п'яти провідних європейських держав провели в середу переговори в Парижі, щоб скоординувати підтримку України. Міністри оборони цих країн знову зустрінуться наступного тижня, щоб продовжити обговорення "військового планування" у випадку досягнення мирного врегулювання в Україні.