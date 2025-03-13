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Bloomberg: До "коаліції охочих" для України хочуть залучити 37 країн

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоЧетвер, 13 березня 2025, 10:30
Bloomberg: До коаліції охочих для України хочуть залучити 37 країн
Зеленський, Стармер, Макрон. фото Getty Images

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон ведуть переговори між 37 країнами щодо формування "коаліції охочих" стосовно України в разі досягнення мирного врегулювання. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на публікацію агентства Bloomberg

Деталі: У матеріалі йдеться про те, що Британія і Франція намагаються посилити позицію України на переговорах, у той час як президент США Дональд Трамп прагне домогтися врегулювання у війні з Росією. Дві єдині ядерні держави Європи намагаються виробити план, який допоможе гарантувати безпеку Києву.

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За повідомленням агентства, до "коаліції охочих", над згуртуванням якої працюють Лондон та Париж, можуть увійти країни Європи, Співдружності націй та Азії. За планом, вони нададуть фінансову допомогу, війська, літаки чи військово-морські судна, щоб допомогти захистити Україну від нової російської агресії.

На окремій зустрічі у вівторок у Парижі країни, що не є членами НАТО, в тому числі Австралія, Японія і Нова Зеландія, приєдналися до переговорів з воєначальниками з десятків європейських країн, а також Канади, за словами людей, знайомих з цими переговорами.

Потім пропозицію представлять Трампу, якого, як вони сподіваються, вдасться переконати надати гарантії безпеки США у вигляді військово-повітряних сил, розвідки і спостереження за кордонами без необхідності включати американські війська у миротворчі сили, сказали джерела.

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Британія і Франція також не хочуть, щоб США пішли на вимоги Путіна щодо демілітаризації України і змусили президента Володимира Зеленського провести вибори до того, як буде узгоджена постійна мирна угода. У середу Стармер заявив, що викрадення українських дітей Росією також має бути частиною врегулювання.

Офіційні особи вважають, що американсько-українська угода про 30-денне припинення вогню, а також розробка планів щодо миротворчих сил посилили тиск на Росію, змусивши її піти на поступки. Проте існують серйозні побоювання, що Росія використає період припинення вогню для переозброєння і подальших нападів на Україну.

А міністри оборони п'яти провідних європейських держав провели в середу переговори в Парижі, щоб скоординувати підтримку України. Міністри оборони цих країн знову зустрінуться наступного тижня, щоб продовжити обговорення "військового планування" у випадку досягнення мирного врегулювання в Україні.

допомога УкраїніВелика БританіяФранціявійна
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