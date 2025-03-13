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Bloomberg: К "коалиции желающих" для Украины хотят привлечь 37 стран

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоЧетверг, 13 марта 2025, 10:30
Bloomberg: К коалиции желающих для Украины хотят привлечь 37 стран
Зеленский, Стармер, Макрон. фото Getty Images

Премьер-министр Британии Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон ведут переговоры между 37 странами по формированию "коалиции желающих" в отношении Украины в случае достижения мирного урегулирования.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию агентства Bloomberg

Детали: В материале говорится о том, что Великобритания и Франция пытаются усилить позицию Украины на переговорах, в то время как президент США Дональд Трамп стремится добиться урегулирования в войне с Россией. Две единственные ядерные державы Европы пытаются выработать план, который поможет гарантировать безопасность Киеву.

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По сообщению агентства, в "коалицию желающих", над сплочением которой работают Лондон и Париж, могут войти страны Европы, Содружества наций и Азии. По плану, они предоставят финансовую помощь, войска, самолеты или военно-морские суда, чтобы помочь защитить Украину от новой российской агрессии.

На отдельной встрече во вторник в Париже страны, не являющиеся членами НАТО, в том числе Австралия, Япония и Новая Зеландия, присоединились к переговорам с военачальниками из десятков европейских стран, а также Канады, по словам людей, знакомых с этими переговорами.

Затем предложение представят Трампу, которого, как они надеются, удастся убедить предоставить гарантии безопасности США в виде военно-воздушных сил, разведки и наблюдения за границами без необходимости включать американские войска в миротворческие силы, сказали источники.

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Британия и Франция также не хотят, чтобы США пошли на требования Путина по демилитаризации Украины и заставили президента Владимира Зеленского провести выборы до того, как будет согласовано постоянное мирное соглашение. В среду Стармер заявил, что похищение украинских детей Россией также должно быть частью урегулирования.

Официальные лица считают, что американо-украинское соглашение о 30-дневном прекращении огня, а также разработка планов по миротворческим силам усилили давление на Россию, заставив ее пойти на уступки. Однако существуют серьезные опасения, что Россия использует период прекращения огня для перевооружения и дальнейших нападений на Украину.

А министры обороны пяти ведущих европейских государств провели в среду переговоры в Париже, чтобы скоординировать поддержку Украины. Министры обороны этих стран снова встретятся на следующей неделе, чтобы продолжить обсуждение "военного планирования" в случае достижения мирного урегулирования в Украине.

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