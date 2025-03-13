СБУ затримала жінку, яка готувала подвійний теракт у Миколаєві

Служба безпеки України затримала російську агентку, яка готувала подвійний вибух в одному з житлових масивів Миколаєва.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними спецслужби, інструктована окупантами фігурантка мала встановити саморобний вибуховий пристрій під капотом запаркованого у дворі авто, щоб потім його дистанційно підірвати.

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Після прибуття на місце події правоохоронців, "швидкої" і рятувальників росіяни планували активувати другу вибухівку, замасковану поруч.

Йдеться про ще один СВП, який агентка замаскувала на дереві за кілька метрів від замінованого авто і додатково спорядила металевими гайками для підсилення дії ураження.

Повідомляється, що контррозвідники СБУ завчасно викрили агентку, поетапно задокументували її злочини і затримали "на гарячому", коли вона намагалася закласти вибухівку під авто у комендантську годину.

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За матеріалами справи, затриманою є 33-річна мешканка Дніпропетровщини, яку у лютому цього року ФСБ завербувала через Телеграм-канал з пошуку "легких грошей".

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна, зазначає спецслужба.