Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

СБУ затримала жінку, яка готувала подвійний теракт у Миколаєві

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 березня 2025, 11:03
СБУ затримала жінку, яка готувала подвійний теракт у Миколаєві
фото прокуратури

Служба безпеки України затримала російську агентку, яка готувала подвійний вибух в одному з житлових масивів Миколаєва.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: За даними спецслужби, інструктована окупантами фігурантка мала встановити саморобний вибуховий пристрій під капотом запаркованого у дворі авто, щоб потім його дистанційно підірвати.

Реклама:

Після прибуття на місце події правоохоронців, "швидкої" і рятувальників росіяни планували активувати другу вибухівку, замасковану поруч.

Йдеться про ще один СВП, який агентка замаскувала на дереві за кілька метрів від замінованого авто і додатково спорядила металевими гайками для підсилення дії ураження.

Повідомляється, що контррозвідники СБУ завчасно викрили агентку, поетапно задокументували її злочини і затримали "на гарячому", коли вона намагалася закласти вибухівку під авто у комендантську годину.

РЕКЛАМА:
 

За матеріалами справи, затриманою є 33-річна мешканка Дніпропетровщини, яку у лютому цього року ФСБ завербувала через Телеграм-канал з пошуку "легких грошей".

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна, зазначає спецслужба.

тероризмСБУМиколаїввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Японія планує розмістити на острові Кюсю ракети великої дальності – ЗМІ
Росія просуває наратив про "воєнні злочини" ЗСУ на Курщині, щоб зірвати переговори про перемир’я – ISW
Адміністрація Трампа скасувала фінансування всієї мережі "Радіо Свобода"
"Голос Америки" фактично припиняє діяльність, журналістів відсторонили – ЗМІ
Адвокат: Експосадовця УДО арештували й вимагають свідчити проти Порошенка
Зеленський затвердив делегацію на чолі з Єрмаком для перемовин щодо миру
Усі новини...
тероризм
СБУ та поліція запобігли теракту в Житомирі: затримали підлітка з вибухівкою
В Одесі підірвали авто військового прокурора: підозрюваного затримали "по гарячих слідах"
В Ізраїлі вибухнули три порожніх автобуси: терористи, ймовірно, переплутали час детонації
Останні новини
07:42
Росіяни за добу атакували Запорізьку область майже 300 БпЛА різної модифікації
07:24
Рубіо зідзвонився з Лавровим, говорили про "відновленням зв’язків" між США і РФ
07:06
Росія у війні проти України втратила ще 1400 військових
06:20
У Росії заявили про атаку понад 30 БпЛА за ніч
05:30
Японія планує розмістити на острові Кюсю ракети великої дальності – ЗМІ
04:44
Понад 30 людей загинули у США через торнадо
03:52
Росія просуває наратив про "воєнні злочини" ЗСУ на Курщині, щоб зірвати переговори про перемир’я – ISW
02:48
Директор підтвердив, що всіх працівників "Голосу Америки" відсторонили
01:54
фотоНа місці прильоту в Чернігові триває розбір завалів – ДСНС
01:16
На Київщині ППО працювала по ворожих дронах
Усі новини...
Реклама:
Реклама: