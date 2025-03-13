Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

СБУ задержала женщину, которая готовила двойной теракт в Николаеве

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 марта 2025, 11:03
СБУ задержала женщину, которая готовила двойной теракт в Николаеве
фото прокуратуры

Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая готовила двойной взрыв в одном из жилых массивов Николаева.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: По данным спецслужбы, инструктированная оккупантами фигурантка должна была установить самодельное взрывное устройство под капотом запаркованного во дворе авто, чтобы потом его дистанционно взорвать.

Реклама:

После прибытия на место происшествия правоохранителей, "скорой" и спасателей россияне планировали активировать вторую взрывчатку, замаскированную рядом.

Речь идет о еще одном СВУ, который агент замаскировала на дереве в нескольких метрах от заминированного авто и дополнительно снарядила металлическими гайками для усиления действия поражения.

Сообщается, что контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента, поэтапно задокументировали ее преступления и задержали с поличным, когда она пыталась заложить взрывчатку под авто в комендантский час.

РЕКЛАМА:
 

По материалам дела, задержанной является 33-летняя жительница Днепропетровщины, которую в феврале этого года ФСБ завербовала через Телеграмм-канал по поиску "легких денег".

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества, отмечает спецслужба.

терроризмСБУНиколаеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Верховный суд: Противоправная мобилизация не является основанием для увольнения из ВСУ
опросАмериканцы поддерживают Украину и считают, что Трамп – на стороне РФ
СМИ: Премьер Британии готов разместить войска в Украине бессрочно
Суд закрыл дело о нападении на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке": истекли сроки
Телемарафон в 2025 году будет стоить более 700 миллионов: чей контент самый дорогой
Военная помощь: Германия передала Украине Gepard, дроны Vector и боеприпасы
Все новости...
терроризм
СБУ и полиция предотвратили теракт в Житомире: задержан подросток со взрывчаткой
В Одессе взорвали авто военного прокурора: подозреваемого задержали "по горячим следам"
В Израиле взорвались три пустых автобуса: террористы, вероятно, перепутали время детонации
Последние новости
18:53
Сикорский: Трамп должен заставить Путина отказаться от абсурдных требований по Украине
18:51
СБУ запретила въезд главе румынской партии, посягающей на территории Украины
18:49
Политика Трампа угрожает мировой торговле и повысит цены – ОЭСР
18:49
Гарвард вводит бесплатное обучение для большего числа студентов
18:40
В Украине снизились закупочные цены на молоко: какие причины
18:32
Трамп пригрозил Ирану "ужасными последствиями", если хуситы будут атаковать корабли США
18:26
PepsiCo покупает бренд полезной газировки Poppi почти за 2 миллиарда долларов
18:15
Переживание, кофеин или заболевание? Наука объясняет возможные причины тремора рук
18:11
ЕС ожидает наплыв дешевого алюминия из-за торговой политики Трампа
18:01
Исполнительный совет Международного олимпийского комитета рекомендовал включить бокс в программу Игр-2028
Все новости...
Реклама:
Реклама: