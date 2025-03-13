СБУ задержала женщину, которая готовила двойной теракт в Николаеве

Служба безопасности Украины задержала российскую агентку, которая готовила двойной взрыв в одном из жилых массивов Николаева.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: По данным спецслужбы, инструктированная оккупантами фигурантка должна была установить самодельное взрывное устройство под капотом запаркованного во дворе авто, чтобы потом его дистанционно взорвать.

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После прибытия на место происшествия правоохранителей, "скорой" и спасателей россияне планировали активировать вторую взрывчатку, замаскированную рядом.

Речь идет о еще одном СВУ, который агент замаскировала на дереве в нескольких метрах от заминированного авто и дополнительно снарядила металлическими гайками для усиления действия поражения.

Сообщается, что контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили агента, поэтапно задокументировали ее преступления и задержали с поличным, когда она пыталась заложить взрывчатку под авто в комендантский час.

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По материалам дела, задержанной является 33-летняя жительница Днепропетровщины, которую в феврале этого года ФСБ завербовала через Телеграмм-канал по поиску "легких денег".

Сейчас следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на совершение террористического акта).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества, отмечает спецслужба.