Ірина Заславець увійшла до цьогорічного переліку лідерок УП.100 Сила жінок 

Незалежні експерти спільно з "Українською правдою" обрали сотню українок, які увійшли до списку лідерок УП.100 Сила жінок. Однією з переможниць у категорії "Суспільство" стала керівниця проєкту Unbroken Ірина Заславець.

Ірина – журналістка, волонтерка та громадська діячка. Зокрема у 2018 році вона заснувала організацію "Всеукраїнська платформа донорства IDonor", яка змінює систему трансплантації в Україні та розвиває культуру донорства.

До цього її підштовхнула особиста історія, адже у 2011 році жінці діагностували рак. Після лікування та недовгої ремісії у неї стався рецидив – журналістці знадобилася термінова трансплантація кісткового мозку.

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Після операції та реабілітації Заславець активно допомагала людям, які потребували допомоги: збирала кошти на лікування, висвітлювала тему трансплантації й донорства, а згодом діяльність Ірини підштовхнула до масштабних змін в системі трансплантації в Україні.

У 2022 році Ірина стала керівницею Unbroken у Львові. Це – низка пов’язаних між собою проєктів, спрямованих на підтримку тих, хто потребує тимчасового житла, лікування, протезування, ментальної підтримки. Це, зокрема, і центр реабілітації, який облаштовували на базі Першого медичного об’єднання Львова, тож він інтегрований до великої багатопрофільної лікарні.

Станом на кінець 2024 року центр прийняв більш як 17 тисяч поранених. Там лікують опікові травми, проводять операції, допомагають пройти фізичну і психологічну реабілітацію.

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А в травні 2024 року на базі Unbroken відкрили центр протезування та ортезування міжнародного рівня. За рік там зможуть виготовляти понад тисячу протезів, навчати майбутніх протезистів та проводити дослідження й розробки.

"Наша Лікарня – дійсно народна. Бо за ці кілька років їй допомогли тисячі людей. Навколо неї об’єдналися понад 350 партнерів з України й світу. Лише торік нам подарували понад 400 одиниць обладнання. Коштом донорів ми відремонтували тисячі метрів квадратних. Головне: завдяки партнерам ми рятували людські життя", – поділилася Заславець.

Unbroken продовжує допомагати як військовим, так і цивільним, а нещодавно у Львові відкрили перший соціальний будинок для військових, які проходять реабілітацію в центрі Unbroken.

Хто ще увійшов до сотні лідерок за версією УП? Приходь на захід 25 березня і дізнайся!

Генеральним партнером цьогорічної премії став UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а також компанії EVA, Lady Di Atelier, La Famiglia Catering, LoraShen та Gamondi.