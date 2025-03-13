Ирина Заславец вошла в нынешний перечень лидеров УП.100 Сила женщин

Независимые эксперты совместно с "Украинской правдой" выбрали сотню украинок, которые вошли в список лидеров УП.100 Сила женщин. Одной из победительниц в категории "Общество" стала руководитель проекта Unbroken Ирина Заславец.

Ирина – журналистка, волонтер и общественный деятель. В частности, в 2018 году она основала организацию "Всеукраинская платформа донорства IDonor", которая меняет систему трансплантации в Украине и развивает культуру донорства.

К этому ее подтолкнула личная история, ведь в 2011 году женщине диагностировали рак. После лечения и недолгой ремиссии у нее произошел рецидив – журналистке понадобилась срочная трансплантация костного мозга.

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После операции и реабилитации Заславец активно помогала людям, которые нуждались в помощи: собирала средства на лечение, освещала тему трансплантации и донорства, а впоследствии деятельность Ирины подтолкнула к масштабным изменениям в системе трансплантации в Украине.

В 2022 году Ирина стала руководительницей Unbroken во Львове. Это – ряд связанных между собой проектов, направленных на поддержку тех, кто нуждается во временном жилье, лечении, протезировании, ментальной поддержке. Это, в частности, и центр реабилитации, который обустраивали на базе Первого медицинского объединения Львова, поэтому он интегрирован в большую многопрофильную больницу.

По состоянию на конец 2024 года центр принял более 17 тысяч раненых. Там лечат ожоговые травмы, проводят операции, помогают пройти физическую и психологическую реабилитацию.

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А в мае 2024 года на базе Unbroken открыли центр протезирования и ортезирования международного уровня. За год там смогут изготавливать более тысячи протезов, обучать будущих протезистов и проводить исследования и разработки.

"Наша Больница – действительно народная. Потому что за эти несколько лет ей помогли тысячи людей. Вокруг нее объединились более 350 партнеров из Украины и мира. Только в прошлом году нам подарили более 400 единиц оборудования. На средства доноров мы отремонтировали тысячи квадратных метров. Главное: благодаря партнерам мы спасали человеческие жизни", – поделилась Заславец.

Unbroken продолжает помогать как военным, так и гражданским, а недавно во Львове открыли первый социальный дом для военных, которые проходят реабилитацию в центре Unbroken.

Кто еще вошел в сотню лидеров по версии УП? Приходи на мероприятие 25 марта и узнай!

Генеральным партнером нынешней премии стал UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а также компании EVA, Lady Di Atelier, La Famiglia Catering, LoraShen и Gamondi.