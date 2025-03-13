Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
УП 100. Сила жінок

Вандал отримав 9 років тюрми за руйнування 59 надмогильних пам'ятників Січових Стрільців

Степан ГафткоЧетвер, 13 березня 2025, 14:05
Вандал отримав 9 років тюрми за руйнування 59 надмогильних пам'ятників Січових Стрільців
Фото: Львівська обласна прокуратура

На Львівщині 23-річного чоловіка засудили до 9 років ув’язнення за наругу над могилами та знищення 59 пам’ятників Січових Стрільців та воїнів Галицької Армії на цвинтарі у Стрию.

Джерело: львівська обласна прокуратура

Дослівно: "Прокурори в суді довели, що у березні 2021 року мешканець одного з сіл Стрийського району, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, вчинив наругу над могилами на території старого кладовища у Стрию".

Реклама:
 
Фото: Львівська облпрокуратура

Деталі: За інформацією слідства, зловмисника помітив охоронець кладовища та викликав поліцію.

Судом доведено, що хлопець понівечив 59 надмогильних пам'ятників Українських Січових Стрільців та воїнів Української Галицької Армії. Сума збитків складає майже 700 тисяч гривень.

 
Фото: Львівська облпрокуратура

За наругу над могилами чоловік отримав 9 років позбавлення волі.

РЕКЛАМА:

Нагадаємо:

  • У березні 2024 року у Житомирській області 39-річний чоловік скоїв наругу над могилою солдата. Свої дії пояснив ревнощами: мовляв, колишня дружина його покинула та розпочала нові стосунки з цим військовим.
  • У Києві на Аскольдовій могилі у ніч на 20 червня 2024 року жінка пошкодила могили загиблих військових Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, Павла Петриченка та Андрія "Джуса" Пільщикова.

Львівщинасуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
доповненоЗеленський змінив начальника Генштабу
Підозрюваний у вбивстві Ганула визнав свою провину – прокурор
фото, відеоПідозрюваному у вбивстві Ганула обрали запобіжний захід
відеоУ Північній Македонії загинули 59 осіб унаслідок пожежі на концерті
Сі проігнорував запрошення на ювілейний саміт ЄС-Китай – ЗМІ
У Трампа пояснили рішення припинити фінансування "Голосу Америки"
Усі новини...
Львівщина
На Львівщині організатора схеми незаконного виїзду військовозобов’язаних засудили до 7 років
На Львівщині двоє невідомих поранили військового ТЦК
Меру Дрогобича виписали штраф через зрив заходів мобілізації – ЗМІ
Останні новини
18:43
США хочуть "змінити статус-кво" у світовій торгівлі – Рубіо
18:28
Росіяни обстріляли Куп'янщину: 4 поранених, зруйновано будинок
18:17
За тиждень Нацбанк продав 545 мільйонів доларів
18:14
Чому виникає весняна депресія та як з нею впоратися – пояснює наука
17:54
Сибіга виступить на засіданні міністрів закордонних справ ЄС 17 березня
17:47
Радник Трампа: Україна може втратити території в обмін на гарантії безпеки
17:30
Макрон закликає європейські держави купувати зброю в Європі замість США
17:22
ФОТОВибухає новими зорями: телескоп "Хаббл" зазнімкував яскраве світло спіральної галактики
17:16
доповненоЗеленський змінив начальника Генштабу
17:07
У Львівському аеропорті назвали терміни ймовірного відкриття – ВЗ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: