Вандал отримав 9 років тюрми за руйнування 59 надмогильних пам'ятників Січових Стрільців

На Львівщині 23-річного чоловіка засудили до 9 років ув’язнення за наругу над могилами та знищення 59 пам’ятників Січових Стрільців та воїнів Галицької Армії на цвинтарі у Стрию.

Джерело: львівська обласна прокуратура

Дослівно: "Прокурори в суді довели, що у березні 2021 року мешканець одного з сіл Стрийського району, перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння, вчинив наругу над могилами на території старого кладовища у Стрию".

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Фото: Львівська облпрокуратура

Деталі: За інформацією слідства, зловмисника помітив охоронець кладовища та викликав поліцію.

Судом доведено, що хлопець понівечив 59 надмогильних пам'ятників Українських Січових Стрільців та воїнів Української Галицької Армії. Сума збитків складає майже 700 тисяч гривень.

Фото: Львівська облпрокуратура

За наругу над могилами чоловік отримав 9 років позбавлення волі.

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