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Вандал получил 9 лет тюрьмы за разрушение 59 надмогильных памятников Сечевых Стрельцов

Степан ГафткоЧетверг, 13 марта 2025, 14:05
Вандал получил 9 лет тюрьмы за разрушение 59 надмогильных памятников Сечевых Стрельцов
Фото: Львовская областная прокуратура

На Львовщине 23-летнего мужчину приговорили к 9 годам заключения за надругательство над могилами и уничтожение 59 памятников Сечевых Стрельцов и воинов Галицкой Армии на кладбище в Стрые.

Источник: львовская областная прокуратура

Дословно: "Прокуроры в суде доказали, что в марте 2021 года житель одного из сел Стрыйского района, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил надругательство над могилами на территории старого кладбища в Стрые".

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Фото: Львовская облпрокуратура

Детали: По информации следствия, злоумышленника заметил охранник кладбища и вызвал полицию.

Судом доказано, что парень изуродовал 59 надгробных памятников Украинских Сечевых Стрельцов и воинов Украинской Галицкой Армии. Сумма ущерба составляет почти 700 тысяч гривен.

 
Фото: Львовская облпрокуратура

За надругательство над могилами мужчина получил 9 лет лишения свободы.

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Напомним:

  • В марте 2024 года в Житомирской области 39-летний мужчина совершил надругательство над могилой солдата. Свои действия объяснил ревностью: мол, бывшая жена его бросила и начала новые отношения с этим военным.
  • В Киеве на Аскольдовой могиле в ночь на 20 июня 2024 года женщина повредила могилы погибших военных Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Павла Петриченко и Андрея "Джуса" Пильщикова.

Львовщинасуд
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