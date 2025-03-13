Вандал получил 9 лет тюрьмы за разрушение 59 надмогильных памятников Сечевых Стрельцов
На Львовщине 23-летнего мужчину приговорили к 9 годам заключения за надругательство над могилами и уничтожение 59 памятников Сечевых Стрельцов и воинов Галицкой Армии на кладбище в Стрые.
Источник: львовская областная прокуратура
Дословно: "Прокуроры в суде доказали, что в марте 2021 года житель одного из сел Стрыйского района, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил надругательство над могилами на территории старого кладбища в Стрые".
Детали: По информации следствия, злоумышленника заметил охранник кладбища и вызвал полицию.
Судом доказано, что парень изуродовал 59 надгробных памятников Украинских Сечевых Стрельцов и воинов Украинской Галицкой Армии. Сумма ущерба составляет почти 700 тысяч гривен.
За надругательство над могилами мужчина получил 9 лет лишения свободы.
Напомним:
- В марте 2024 года в Житомирской области 39-летний мужчина совершил надругательство над могилой солдата. Свои действия объяснил ревностью: мол, бывшая жена его бросила и начала новые отношения с этим военным.
- В Киеве на Аскольдовой могиле в ночь на 20 июня 2024 года женщина повредила могилы погибших военных Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, Павла Петриченко и Андрея "Джуса" Пильщикова.