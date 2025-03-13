Вандал получил 9 лет тюрьмы за разрушение 59 надмогильных памятников Сечевых Стрельцов

На Львовщине 23-летнего мужчину приговорили к 9 годам заключения за надругательство над могилами и уничтожение 59 памятников Сечевых Стрельцов и воинов Галицкой Армии на кладбище в Стрые.

Источник: львовская областная прокуратура

Дословно: "Прокуроры в суде доказали, что в марте 2021 года житель одного из сел Стрыйского района, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил надругательство над могилами на территории старого кладбища в Стрые".

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Фото: Львовская облпрокуратура

Детали: По информации следствия, злоумышленника заметил охранник кладбища и вызвал полицию.

Судом доказано, что парень изуродовал 59 надгробных памятников Украинских Сечевых Стрельцов и воинов Украинской Галицкой Армии. Сумма ущерба составляет почти 700 тысяч гривен.

Фото: Львовская облпрокуратура

За надругательство над могилами мужчина получил 9 лет лишения свободы.

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Напомним: