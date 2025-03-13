Від початку великої війни СБУ відкрила майже 2,5 тисячі справ щодо проросійських агітаторів

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Служба безпеки України у рамках протидії російській інформаційній агресії відкрила майже 2,5 тисячі кримінальних проваджень щодо інтернет-агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Зазначається, що в рамках цих справ за різними статтями Кримінального кодексу було повідомлено про підозру понад 1700 особам. На цей час законної сили набрали вже понад 800 вироків суду.

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Зокрема, серед цього масиву також і 162 кримінальні провадження, в яких оголошено про підозру 62 пропагандистам і медійникам, вказують у спецслужбі. Із них 16 підозр – за ст. 111 ККУ (державна зрада). Наразі судами винесено 10 обвинувальних вироків саме щодо пропагандистів-медійників, додають в СБУ.

Служба безпеки України наголошує, що фіксує активізацію російських спецслужб в інформаційному просторі нашої держави із залученням кишенькових пропагандистів, блогерів і так званих "експертів". Ці особи створюють і поширюють антиукраїнський контент, який надалі здебільшого через ботоферми ворог намагається "розганяти" у соціальних мережах і підконтрольних ЗМІ.

Зокрема, серед поширюваних тез: відпрацювання кремлівських наративів про війну в Україні; акценти, спрямовані на порушення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави; інформкампанії проти військово-політичного керівництва України; тези про "втрату суб’єктності" під час переговорів на міжнародній арені; розповсюдження занепадницьких настроїв, закамуфльованих під нібито нейтральні експертні оцінки, котрі насправді працюють в інтересах Москви тощо.

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СБУ нагадує, що подібні дії на користь держави-агресора містять ознаки кримінальних правопорушень і підпадають одразу під декілька статей Кримінального кодексу України. У тому числі вони можуть класифікуватися, як державна зрада, вчинена в умовах воєнного часу. А покаранням за цей вид злочину може бути довічне позбавлення волі.

Спецслужба закликає громадян бути пильними: дотримуватись інформаційної гігієни, не долучатися до поширення російських наративів і не реагувати на ворожі провокації та інформаційні вкиди.