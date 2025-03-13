Від початку великої війни СБУ відкрила майже 2,5 тисячі справ щодо проросійських агітаторів
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Служба безпеки України у рамках протидії російській інформаційній агресії відкрила майже 2,5 тисячі кримінальних проваджень щодо інтернет-агітаторів, які поширювали антиукраїнський контент.
Джерело: пресслужба СБУ
Деталі: Зазначається, що в рамках цих справ за різними статтями Кримінального кодексу було повідомлено про підозру понад 1700 особам. На цей час законної сили набрали вже понад 800 вироків суду.
Зокрема, серед цього масиву також і 162 кримінальні провадження, в яких оголошено про підозру 62 пропагандистам і медійникам, вказують у спецслужбі. Із них 16 підозр – за ст. 111 ККУ (державна зрада). Наразі судами винесено 10 обвинувальних вироків саме щодо пропагандистів-медійників, додають в СБУ.
Служба безпеки України наголошує, що фіксує активізацію російських спецслужб в інформаційному просторі нашої держави із залученням кишенькових пропагандистів, блогерів і так званих "експертів". Ці особи створюють і поширюють антиукраїнський контент, який надалі здебільшого через ботоферми ворог намагається "розганяти" у соціальних мережах і підконтрольних ЗМІ.
Зокрема, серед поширюваних тез: відпрацювання кремлівських наративів про війну в Україні; акценти, спрямовані на порушення територіальної цілісності та суверенітету нашої держави; інформкампанії проти військово-політичного керівництва України; тези про "втрату суб’єктності" під час переговорів на міжнародній арені; розповсюдження занепадницьких настроїв, закамуфльованих під нібито нейтральні експертні оцінки, котрі насправді працюють в інтересах Москви тощо.
СБУ нагадує, що подібні дії на користь держави-агресора містять ознаки кримінальних правопорушень і підпадають одразу під декілька статей Кримінального кодексу України. У тому числі вони можуть класифікуватися, як державна зрада, вчинена в умовах воєнного часу. А покаранням за цей вид злочину може бути довічне позбавлення волі.
Спецслужба закликає громадян бути пильними: дотримуватись інформаційної гігієни, не долучатися до поширення російських наративів і не реагувати на ворожі провокації та інформаційні вкиди.