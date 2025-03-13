С начала большой войны СБУ открыла почти 2,5 тыс. дел в отношении пророссийских агитаторов

С начала полномасштабного вторжения РФ Служба безопасности Украины в рамках противодействия российской информационной агрессии открыла почти 2,5 тысячи уголовных производств в отношении интернет-агитаторов, которые распространяли антиукраинский контент.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что в рамках этих дел по различным статьям Уголовного кодекса было сообщено о подозрении более 1700 лицам. В настоящее время в законную силу вступили уже более 800 приговоров суда.

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В частности, среди этого массива также и 162 уголовных производства, в которых объявлено о подозрении 62 пропагандистам и медийщикам, указывают в спецслужбе. Из них 16 подозрений – по ст. 111 УКУ (государственная измена). Сейчас судами вынесено 10 обвинительных приговоров именно в отношении пропагандистов-медийщиков, добавляют в СБУ.

Служба безопасности Украины отмечает, что фиксирует активизацию российских спецслужб в информационном пространстве нашего государства с привлечением карманных пропагандистов, блогеров и так называемых "экспертов". Эти лица создают и распространяют антиукраинский контент, который в дальнейшем в основном через ботофермы враг пытается "разгонять" в социальных сетях и подконтрольных СМИ.

В частности, среди распространяемых тезисов: отработка кремлевских нарративов о войне в Украине; акценты, направленные на нарушение территориальной целостности и суверенитета нашего государства; информкампании против военно-политического руководства Украины; тезисы о "потере субъектности" во время переговоров на международной арене; распространение упаднических настроений, закамуфлированных под якобы нейтральные экспертные оценки, которые на самом деле работают в интересах Москвы и тому подобное.

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СБУ напоминает, что подобные действия в пользу государства-агрессора содержат признаки уголовных преступлений и подпадают сразу под несколько статей Уголовного кодекса Украины. В том числе они могут классифицироваться, как государственная измена, совершенная в условиях военного времени. А наказанием за этот вид преступления может быть пожизненное лишение свободы.

Спецслужба призывает граждан быть бдительными: соблюдать информационную гигиену, не участвовать в распространении российских нарративов и не реагировать на враждебные провокации и информационные вбросы.