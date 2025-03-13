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В Україні теплішає, але на вихідних очікуються дощі та мокрий сніг

Анастасія ПроцЧетвер, 13 березня 2025, 14:08
В Україні теплішає, але на вихідних очікуються дощі та мокрий сніг
Ілюстративне фото: Getty Images

14 березня в Україні очікується тепла та переважно суха погода, лише на заході можливі дощі. У суботу синоптики прогнозують у західних та північних регіонах опади, місцями з мокрим снігом.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер північно-східний, на півдні та сході країни південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

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Температура вночі буде 5-10°, у південних та східних областях 8-13°. Вдень 13-18°, на півдні та сході до 22°.

У Києві буде без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 14-16°.

16 березня погода погіршиться – на заході та півночі країни очікуються помірні, місцями значні дощі, у західних областях можливий мокрий сніг. У центральних регіонах можливі невеликі дощі, а на півдні та сході опадів не прогнозують.

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Вітер північно-східний, на півдні та сході – південно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура у західних (окрім Закарпаття) та північних областях вночі 3-8°, вдень 7-12°. У решті регіонів вночі 6-11°, вдень 16-21°, на півдні місцями до 25°.

У столиці в суботу дощі, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8°, вдень 9-11°.

погода
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