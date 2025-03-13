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В Украине теплеет, но на выходных ожидаются дожди и мокрый снег

Анастасия ПроцЧетверг, 13 марта 2025, 14:08
В Украине теплеет, но на выходных ожидаются дожди и мокрый снег
Иллюстративное фото: Getty Images

14 марта в Украине ожидается теплая и преимущественно сухая погода, лишь на западе возможны дожди. В субботу синоптики прогнозируют в западных и северных регионах осадки, местами с мокрым снегом.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер северо-восточный, на юге и востоке страны юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью будет 5-10°, в южных и восточных областях 8-13°. Днем 13-18°, на юге и востоке до 22°.

В Киеве будет без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 14-16°.

16 марта погода ухудшится - на западе и севере страны ожидаются умеренные, местами значительные дожди, в западных областях возможен мокрый снег. В центральных регионах возможны небольшие дожди, а на юге и востоке осадков не прогнозируют.

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Ветер северо-восточный, на юге и востоке - юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура в западных (кроме Закарпатья) и северных областях ночью 3-8°, днем 7-12°. В остальных регионах ночью 6-11°, днем 16-21°, на юге местами до 25°.

В столице в субботу дожди, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 9-11°.

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