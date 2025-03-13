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Єреван підтвердив, що мирна угода з Азербайджаном готова до підписання

Марія Ємець, Олександр ШумілінЧетвер, 13 березня 2025, 16:01
Єреван підтвердив, що мирна угода з Азербайджаном готова до підписання
Фото: Getty Images

У Вірменії слідом за заявами азербайджанської сторони підтвердили, що текст мирної угоди фіналізували.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода"

Деталі: В МЗС Вірменії оголосили, що повідомили азербайджанських колег про те, що Вірменія приймає пропозиції Азербайджану стосовно двох пунктів проєкту угоди про нормалізацію відносин, які досі не були погоджені, та пропонує видати спільну заяву стосовно згоди щодо тексту проєкту мирної угоди та завершення перемовин з цього приводу.

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"Проте офіційний Баку вирішив зробити односторонню заяву", – зазначили в МЗС.

"Мирна угода готова до підписання. Республіка Вірменія готова починати консультації з Республікою Азербайджан стосовно дати й місця підписання угоди", – додали у заяві Вірменії. 

Заява Єревану з’явилася після оголошення глави МЗС Азербайджану про те, що сторони завершили перемовини стосовно тексту мирної угоди. 

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Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян нещодавно заявив, що бачить "усі передумови" для миру з Азербайджаном.

ВірменіяАзербайджан
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