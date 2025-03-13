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Ереван подтвердил, что мирное соглашение с Азербайджаном готово к подписанию

Мария Емец, Александр ШумилинЧетверг, 13 марта 2025, 16:01
Ереван подтвердил, что мирное соглашение с Азербайджаном готово к подписанию
Фото: Getty Images

В Армении вслед за заявлениями азербайджанской стороны подтвердили, что текст мирного соглашения финализирован.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода"

Детали: В МИД Армении объявили, что сообщили азербайджанских коллег о том, что Армения принимает предложения Азербайджана по поводу двух пунктов проекта соглашения о нормализации отношений, которые до сих пор не были согласованы, и предлагает выдать совместное заявление относительно согласия по тексту проекта мирного соглашения и завершения переговоров по этому поводу.

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"Однако официальный Баку решил сделать одностороннее заявление", – отметили в МИД.

"Мирное соглашение готово к подписанию. Республика Армения готова начинать консультации с Республикой Азербайджан относительно даты и места подписания соглашения", – добавили в заявлении Армении.

Заявление Еревана появилось после объявления главы МИД Азербайджана о том, что стороны завершили переговоры по тексту мирного соглашения.

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Премьер Армении Никол Пашинян недавно заявил, что видит "все предпосылки" для мира с Азербайджаном.

АрменияАзербайджан
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