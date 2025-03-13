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В Україні викрили шахрайський call-центр, що ошукував громадян ЄС на 11 млн грн

Анастасія ПроцЧетвер, 13 березня 2025, 16:20
В Україні викрили шахрайський call-центр, що ошукував громадян ЄС на 11 млн грн
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Правоохоронці України, Литви та Латвії під час спільної спецоперації викрили злочинну групу з 14 людей у місті Кам’янське на Дніпропетровщині. Зловмисників підозрюють в організації шахрайського call-центр, через який ошукали громадян ЄС на 11 мільйонів гривень.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, зловмисники організували шахрайський call-центр у місті Кам’янське Дніпропетровської області. Представляючись співробітниками правоохоронних органів та іноземних банків, вони виманювали у потерпілих конфіденційні дані банківських рахунків, паролі до онлайн-банкінгу та переказували кошти на підконтрольні рахунки й криптогаманці.

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фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Зазначається, що шістьох постраждалих ошукали на загальну суму понад 11 мільйонів гривень. Це громадяни Литви й України.

 
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У результаті слідчих дій було затримано 13 людей, ще одному учаснику повідомлено про підозру. Правоохоронці провели 35 обшуків, під час яких вилучили майже 1 млн гривень та 160 тисяч доларів банківські картки, комп’ютери, мобільні телефони, автомобілі та інші докази.

 
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Наразі триває досудове розслідування, яке здійснює слідче управління ГУНП у Дніпропетровській області за оперативного супроводу Нацполіції України.

Дніпропетровська областьпрокуратураЛитваЛатвія
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