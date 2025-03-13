В Украине разоблачили мошеннический call-центр, который обманывал граждан ЕС на 11 млн грн

Правоохранители Украины, Литвы и Латвии во время совместной спецоперации разоблачили преступную группу из 14 человек в городе Каменское Днепропетровской области. Злоумышленников подозревают в организации мошеннического call-центра, через который обманули граждан ЕС на 11 миллионов гривен.

Источник: Офис генерального прокурора

Детали: По данным следствия, злоумышленники организовали мошеннический call-центр в городе Каменское Днепропетровской области. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов и иностранных банков, они выманивали у потерпевших конфиденциальные данные банковских счетов, пароли к онлайн-банкингу и переводили средства на подконтрольные счета и криптокошельки.

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фото: Днепропетровская областная прокуратура

Отмечается, что шестерых пострадавших обманули на общую сумму более 11 миллионов гривен. Это граждане Литвы и Украины.

фото: Днепропетровская областная прокуратура

В результате следственных действий были задержаны 13 человек, еще одному участнику сообщено о подозрении. Правоохранители провели 35 обысков, во время которых изъяли почти 1 млн гривен и 160 тысяч долларов банковские карты, компьютеры, мобильные телефоны, автомобили и другие доказательства.

фото: Днепропетровская областная прокуратура

Сейчас продолжается досудебное расследование, которое осуществляет следственное управление ГУНП в Днепропетровской области при оперативном сопровождении Нацполиции Украины.