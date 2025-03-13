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Швеція передасть Україні артилерійські установки та радари на суму $295 млн

Олег Павлюк, Анастасія ПроцЧетвер, 13 березня 2025, 17:13
Швеція передасть Україні артилерійські установки та радари на суму $295 млн
Ілюстративне фото: Getty Images

У межах 18-го пакета військової допомоги Швеція закупить для України самохідні артилерійські установки Archer та радіолокаційні радари контрбатарейної боротьби Arthur на суму 295 млн мільйонів доларів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на шведський уряд

Деталі: У межах військової допомоги Україні Швеція закупить 18 САУ Archer та п'ять радіолокаційних станцій Arthur, а також вкладе кошти в оборонне виробництво України, зокрема її САУ "Богдана".

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Додатково Швеція має намір долучитись до "артилерійської коаліції" в межах Контактної групи з питань оборони України, йдеться в повідомленні.

Загальна вартість цієї частини військового пакета Швеції становить близько 3 мільярдів шведських крон (295 мільйонів доларів).

"Україна має нагальну потребу в артилерії та артилерійських боєприпасах. Це було пріоритетом для України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Міністр оборони України Рустем Умєров наголосив на цьому, коли я зустрічався з ним на вихідних", – прокоментував міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

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Як нагадує уряд Швеції, раніше Україна отримала вісім артилерійських установок Archer і одну радіолокаційну систему Arthur спільно з Великою Британією.

Поставки нових систем Arthur мають розпочатися у 2025 році, а поставки систем Archer – у 2026 році.

Вісімнадцятий пакет військової допомоги Україні, який уряд Швеції представив наприкінці січня, становить 13,5 мільярда шведських крон(близько $1,25 млрд) і є найбільшим з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Швеціядопомога Україні
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